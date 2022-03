Olga Wannat ha accusato Gerardo Fernández di avergli inviato una minaccia «subconscia».

Olga Wornat, giornalista autrice di El Último Rey: La biografia non autorizzata di Vicente Fernández dice di aver subito una minaccia «subconscia» da parte di Gerardo Fernández, il secondo figlio di Cente, Gerardo Fernández.

Tra la controversia che esiste tra Kukita Avarka e la Telemisa Univision, sulla produzione e trasmissione della serie El Último Rey, il lavoro di giornalista Wornat, lo studio della famiglia Fernandez per la ricerca Abbiamo parlato del trattamento che ha ricevuto durante l'esecuzione e di ciò che è attualmente esperienza grazie alla serie bio su El Charo de Huentitan.

In un'intervista con Javier Poza per il programma radiofonico, l'autore ha ricordato com'era contattare Gerardo Fernández, che avrebbe rapito Vicente Fernández, Jr. E ha detto di essere un amico del trafficante di droga deceduto Ignacio Nacho Coronel. Cartello di Sinaloa.

Gerardo Fernández, che è partito per la prima volta, avrebbe inviato un messaggio a Olga Wanat attraverso altri da quando è stata pubblicata la biografia non autorizzata di Vicente Fernández (Foto: Instagram/ @_vicentefdez)

Secondo l'Argentina, ha inviato un messaggio a Gerardo per conoscere la versione di questi eventi che ha indicato nel suo libro, ma il figlio di Cente non ha risposto bene.

«Gerardo ha quasi lanciato il telefono, parlando metaforicamente (...) Mi ha trattato molto male al telefono. L'ho contattato con un messaggio sul suo cellulare chiedendogli di dirmi la versione dell'incidente in cui era coinvolto. Gerardo ha risposto male, ha chiamato e mi ha chiesto chi mi ha dato il numero di telefono». Ha detto Wornat.

Dopo aver pubblicato il suo libro, Olga ha rivelato di essere stata minacciata da Gerardo a causa delle cose che aveva scoperto su Fernández, ma era convinta di non aver paura di se stessa o di altro, perché aveva già incontrato questa situazione a causa dei suoi libri passati.

Javier Poza ha chiesto a un giornalista se il figlio di Vicente ha inviato un messaggio direttamente da lei o da altri, e lei ha risposto affermativamente.

L'artista era convinto che non avrebbe beneficiato di Fernandez. Perché il suo lavoro è sempre stato quello di studiare e parlare di persone importanti (Foto: EFE/Imelda Medina)

«'Gerardo sta dicendo che ti farà denunzia', 'Gerardo dice che ti farà causa. Fai attenzione. E' dietro, e dico che mi sta facendo causa, ma lascialo dire, presentati davanti a te. Perché non l'hai fatto a dicembre? Ecco e ci sono altre informazioni, Gerardo», ha detto l'artista.

Oltre a questo, ha confessato che Gerardo ha inviato altri messaggi in vari modi, ma vuole fermarsi e fare le cose a testa alta.

Olga, d'altra parte, era convinta che Cuquita potesse essere manipolata per una dimostrazione dell'Unione Televisa. Poiché è la prima volta che la moglie di Charro de Huentitán parla con la stampa, l'abbiamo prodotta.

Cuquita Abarca ha avviato una causa contro l'Unione Televisa per interrompere la trasmissione e la produzione di una serie su Vicente Fernández basata sul libro di Wornat (Foto: EFE/Francisco Guasco)

«Storicamente, Cuquita non è mai stata intervistata, non ha rilasciato un'intervista e ora trovo strano vederla in questo video, è una donna che ammiro, sono stato con Vicente Fernández per molti anni, ha sofferto molto e mi ha reso molto triste perché non si è divertita (...) Sento che viene manipolata». Ha detto.

Infine, ha detto che il suo lavoro non è stato scritto per avvantaggiare la famiglia Fernandez e che ciò che viene fatto per fermare la serie basata sul suo libro è «un attacco alla libertà di espressione».

