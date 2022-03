Non è più necessario utilizzare la mascherina obbligatoria all'aeroporto di Heathrow.

Il più grande aeroporto del Regno Unito, Londra, l'aeroporto di Heathrow 16 marzo, continuerà a incoraggiare i passeggeri a utilizzare maschere nei terminal, nelle stazioni ferroviarie e negli edifici per uffici a partire da mercoledì, anche se non avranno più bisogno di usare maschere. Il Regno Unito ha rimosso il requisito obbligatorio per indossare le maschere alla fine di gennaio in modo che non sia più richiesto dalla legge nei trasporti pubblici e nei negozi statunitensi. Tuttavia, Heathrow, che gestisce molti servizi internazionali, ha mantenuto le sue regole fino a questa settimana. Emma Gilthorpe, Chief Operating Officer, ha dichiarato: «Sebbene incoraggiamo l'uso continuato, possiamo essere certi che gli investimenti in misure anti-corona continueranno a mantenere coloro che viaggiano, anche se non sempre evidenti, con la fantastica protezione fornita dai vaccini». L'ho detto. Heathrow ha anche sottolineato che se le infezioni aumentano in modo significativo o compaiono nuove preoccupazioni, gli aeroporti non esiteranno a ripristinare gli standard. Le persone che vogliono indossare maschere possono continuare a usarle. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute del Regno Unito, British Airways e Virgin Atlantic sono le ultime compagnie aeree ad allentare la loro politica su questa regola per prevenire la diffusione del coronavirus quando si sono verificati casi quotidiani nel Regno Unito con 109.802 persone nelle ultime 10 ore, altre 200 persone sono morte. Se il paese di destinazione richiede di indossare una mascherina, il passeggero deve indossare una mascherina sul volo di bordo. Virgin Atlantic ha dichiarato che cambierà la sua politica sull'uso delle maschere a partire da oggi e sarà una scelta personale per i clienti e l'equipaggio d'ora in poi. La compagnia aerea ha sottolineato che si verificherà solo sui voli tra Heathrow e Manchester e sui servizi che non sono soggetti alle normative internazionali per questo requisito, come le destinazioni all'interno dei Caraibi, come Barbados, Santa Lucia e Antigua. I viaggiatori sono tenuti a indossare maschere all'imbarco e alla partenza dall'aereo e all'aeroporto di destinazione e, sulle rotte da e per gli Stati Uniti, le maschere rimarranno efficaci almeno fino all'8 aprile. Nel caso di British Airways, i clienti attuali devono indossare una mascherina sul volo solo se necessario per la loro destinazione. Jason Mahoney, Chief Operating Officer di BA, ha definito il disegno di legge «progresso positivo» Michael O'Leary di Ryanair ha rivelato di voler vedere la fine di questo requisito obbligatorio entro aprile o maggio e, all'inizio del mese, l'agenzia di viaggi Jet2 aveva già allentato le regole per l'uso delle maschere sui voli da e per il Regno Unito e l'Irlanda del Nord. A partire da venerdì, tutti i viaggiatori potranno entrare nel Regno Unito senza dover entrare nel localizzatore passeggeri o sottoporsi a un test COVID-19.