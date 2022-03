Multe inflitte ai dipendenti della TV russa che hanno protestato

NEW YORK (AP) — Un dipendente di un'emittente televisiva nazionale russa che ha sospeso il suo programma di notizie in diretta per protestare contro la guerra in Ucraina è stato rilasciato martedì e multato di $270 ma può ancora essere condannato al carcere.

Marina Ovsyannikova ha detto ai giornalisti che non riusciva a dormire durante la detenzione, per 14 ore

L'impiegata di Channel 1 Ovsyannikova ha dichiarato in un programma di notizie lunedì pomeriggio: «Ferma la guerra, non credere nella propaganda, qui stai mentendo». In inglese, dice «No alla guerra» nella parte superiore del pannello e in basso c'è scritto «Guerra russa».

In un video registrato in precedenza, ha invitato i russi a partecipare a manifestazioni contro la guerra e ha dichiarato che «la Russia è un paese aggressore e Vladimir Putin è pienamente responsabile dell'aggressione».

L'agenzia di stampa statale Tass ha dichiarato che Ovsyannikova è stata multata per il video ed era sotto inchiesta sulla protesta ai sensi della legge che vieta la diffusione di «informazioni deliberatamente false» sull'uso delle forze armate russe. La nuova legge è condannata fino a 15 anni di carcere.

Ovsyannikova, padre di origine ucraina e madre di origine russa, è stata arrestata di notte.

Ovsyannikova ha detto: «È stata una giornata molto complicata della mia vita, perché letteralmente non mi sono addormentato per due giorni e l'interrogatorio è durato più di 14 ore, non ho potuto contattare la mia famiglia e i miei amici intimi e non ho fornito supporto legale». Ho detto: «Ho detto.

Il tribunale ha ordinato il pagamento di una multa di 30.000 rubli (circa 270 dollari) per aver organizzato azioni non autorizzate per richiedere la partecipazione a proteste contro la guerra.