Muli della droga: il sistema perverso che sfrutta le donne povere per inviare cocaina in Patagonia

Venerdì pomeriggio, M.F, una donna di 21 anni, nata in Paraguay, madre di un bambino, è arrivata in auto alla stazione degli autobus di Liniers. È stata portata lì in auto da un uomo, J.R., 51 anni, anch'egli nato in Paraguay.

M.F è sceso nervosamente dal veicolo. Ho dovuto salire su una cimice. La tua destinazione: a San Martin de los Andes, Neuquén. A quel tempo, un gruppo della Divisione Traffico di Droga della Prefettura Nazionale, agli ordini del Tribunale Federale n. 2 di Morón, guidato dal giudice Jorge Rodríguez, li intercettò. Così, hanno requisito lo zaino della donna e hanno trovato quello che stavano cercando: 1.044 chilogrammi di cocaina . Ma la donna non era affatto al centro dell'indagine, ma l'uomo che l'aveva portata lì. J.R, il cui nome è tenuto in riserva dalle autorità per non compromettere l'indagine, è stato seguito più di un anno fa dal sistema giudiziario federale. Lo cercavano a causa di una mossa sporca che è una costante silenziosa nel business della droga degli ultimi anni: mandare donne povere a Patagonia come muli per trasportare cocaina.

Pertanto, entrambi sono stati arrestati. Ci sono state incursioni legate al caso a Villa Lugano, Merlo ed Esteban Echeverria e nella città di Rosario, con altri due arrestati. I quattro imputati si sono rifiutati di testimoniare davanti alla segretaria del tribunale che indaga sul caso, Lorena Reynoso.

La povertà della vittima, con un bambino in cura, è un fattore determinante nella trama». Crediamo che abbiano usato le donne a causa della loro condizione di estrema necessità. Avevo fatto lo stesso viaggio dieci giorni fa», ha detto a Infobae un detective del caso.

Parte di ciò che è stato rapito nel terminal Liniers

L'indagine contro J.R è iniziata nell'aprile 2021 a seguito di una denuncia anonima pervenuta alla giustizia. In primo luogo, gli investigatori hanno seguito il sospetto, non trovando prove che lo collegassero al traffico di droga Quindi, i detective hanno richiesto l'intervento del suo telefono. Lì è stata svelata la rete di collegamenti che J.R manteneva tra Villa Lugano, la regione di Buenos Aires e Rosario, luoghi in cui acquistava droga e poi la vendeva nel sud del paese.

«Hanno fatto acquisti separati e poi li hanno inviati in autobus a sud con i muli. Infatti, a proposito di quest'ultima puntata che è stata intercettata, hanno parlato del suo trasporto da Neuquén a Ushuaia. Quando la ragazza è arrivata, ha dovuto cambiare la scheda SIM nel cellulare», racconta una fonte del caso.

Tuttavia, più che un evento isolato, è la logica storica dei narcotrafficanti portare la cocaina in Patagonia: sfruttare la vulnerabilità di una donna, usarla come mulo e portare il «pacco» a destinazione senza macchiarsi le mani.

Le indagini federali suggeriscono che le organizzazioni che operano in quella parte del paese forniscono la sostanza che i trafficanti accumulano come scorta, sia nella Villa 1-11-14 a Bajo Flores che in diversi quartieri come Monserrat, San Telmo o Barracas. La band guidata da J.R aveva anche grossisti a Lugano, in diverse sedi nel conurbano e a Rosario.

Prefettura in una delle incursioni.

Perché ciò avvenga, il sistema mulo è elementare. Le bande cooptano le donne sotto pressione in situazioni di vulnerabilità. La spedizione, se è via terra, è molto difficile da individuare, a meno che i ricercatori non conoscano in anticipo l'esistenza del mulo . Non si tratta solo di donne, d'altra parte. Il caso di Cristian Espinoza, ex cantante di Yerba Brava, arrestato nell'aprile 2019 all'Aeroparque con quasi un chilo distribuito nel suo stomaco e i loro genitali sono inquadrati, secondo fonti di Tribunales, in questa logica.

I trafficanti dominicani stanno facendo un passo forte in quest'area. Nel settembre 2018, la polizia federale ha sciolto dopo nove mesi di indagini la «Caribbean Band» composta da quattro dominicani e un colombiano che operavano a Chubut e Santa Cruz. Sono stati trovati quasi sette chili di cocaina in una valigia arrivata a Comodoro Rivadavia dalla capitale federale.

Il 9 maggio 2016, nel sito di Arroyo Verde a Chubut, una donna trans, una parrucchiera secondo lei, di Santo Domingo, Repubblica Dominicana, è caduta con tre chili e mezzo di cocaina quando un cane antidroga ha annusato la sua borsa su un telefono cellulare della compagnia Don Otto mentre si recava a Comodoro Rivadavia. Disse che la borsa non era sua, che apparteneva a «un connazionale» che incontrò in un bar di Parque Patricios, che gli avrebbe pagato 10.000 pesos se la consegnasse a «un altro connazionale» a Caleta Olivia. Il suo cellulare è stato sequestrato e ispezionato. Un contatto gli aveva scritto: «Sto aspettando il 3K, cosa è successo, dimmi». È stata condannata il 13 aprile 2018 a cinque anni di carcere dal Tribunale orale federale di Comodoro Rivadavia. Per il verdetto hanno usato il suo nome di nascita, una crudeltà del sistema giudiziario contro di lui.

Altri oggetti sono stati dirottati nei raid.

Un caso emblematico è stato quello di Juana de Ciudad Evita. Il 4 marzo 2019, il PSA lo ha sentito nell'area pre-imbarco del Jorge Newbery Aeopark. Aveva un biglietto per l'aeroporto di Rio Gallegos, provincia di Santa Cruz, con il volo Aerolíneas Argentinas 1850: avevano i pantaloni abbassati e trovarono quasi mezzo chilo di cocaina conficcata nelle mutande. Nervosamente, sudando, segnò un uomo vestito con un maglione ricamato che si trovava nell'area d'imbarco: quello incaricato di sorvegliarla per tutto il viaggio. Avevano comunicato tramite messaggio di testo nei giorni scorsi, Juana e l'uomo. «Sono pronto», le aveva scritto prima di partire. Erano arrivati all'Aeroparque con la stessa macchina, una Volkswagen Pointer.

Juana è stata processata dal giudice Sebastián Casanello, capo del Tribunale federale n. 7, ma senza custodia cautelare. Qualche tempo dopo, Casanello l'ha scagionata dal caso con un licenziamento firmato il 13 giugno 2020. Il magistrato ha capito che non aveva scelta, che era una vittima.

