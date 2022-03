Morawiecki chiede il rapido status di candidato all'UE dell'Ucraina a Kiev

(Aggiunte dichiarazioni di Kajinsky e Zelensky) Cracovia (Polonia), 15 marzo (EFE). Il primo ministro polacco Mateus Moraviecki ha insistito sulla necessità di concedere rapidamente lo status di candidato all'Ucraina all'Unione europea (UE) dopo un incontro con il presidente Volodymyr Zelensky a Kiev. Secondo l'agenzia di stampa polacca PAP, Morawiecki ha detto che dopo un incontro con Zelensky nella capitale ucraina, ha viaggiato con Pietr Fiala e Janez Jansa dalla Repubblica Ceca e dalla Slovenia, «l'UE dovrebbe dargli questo status il prima possibile». Inoltre, Jaroslaw Kaczinsky, il leader del partito Government Law and Justice (PI) della delegazione polacca che si è recata a Kiev, ha chiesto la creazione di una «forza di pace internazionale» per l'Ucraina, forse la NATO. L'Ucraina «richiede missioni di pace della NATO o un ampio quadro internazionale», ha sottolineato Kaczinsky che «oltre alla solidarietà e al riconoscimento, è necessario il coraggio internazionale». Zelenski ha espresso gratitudine e fiducia alle «tre grandi nazioni» di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia, che, nonostante la «crudeltà dell'aggressione russa» e l'assedio della capitale, hanno mostrato «non aver paura». «Sono qui per sostenerci e questo è un passo molto forte e coraggioso», ha detto il presidente dell'Ucraina, che ha pubblicato un'immagine dell'incontro con i leader dei paesi dell'Unione europea (UE) sul suo account Telegram. Il presidente dell'Ucraina e il primo ministro Denis Schmihal hanno incontrato martedì Moravietsky e Kachinsky, il primo ministro ceco Piet Fiala e lo sloveno Yanez Jansa. I primi ministri dei tre paesi dell'Europa orientale hanno lasciato la Polonia per Kiev in treno in un viaggio senza preavviso e hanno espresso sostegno a Zelensky e alla popolazione della capitale ucraina assediata. Secondo fonti polacche, il viaggio è stato precedentemente concordato al vertice non ufficiale dell'Unione europea (UE) tenutosi a Versailles la scorsa settimana. Un portavoce del governo di Varsavia, Piort Müller, ha riferito che il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg e un rappresentante del governo degli Stati Uniti erano a conoscenza della visita. Secondo Varsavia, la delegazione «rappresenta l'UE esistente» e «ha raggiunto un accordo tra Charles Michel, presidente della Commissione europea e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea». Fonti dell'agenzia comunitaria a Bruxelles hanno dichiarato di aver «riconosciuto» questo viaggio e il presidente del consiglio ha evidenziato i «rischi per la sicurezza» di visitare la capitale ucraina a causa dell'assedio dell'attacco russo. Nel suo primo messaggio sui social media poco dopo il suo arrivo a Kiev, Morawiecki ha menzionato il presidente russo Vladimir Putin, affermando che «questa guerra è il risultato delle azioni di tiranni crudeli che attaccano civili, città bombardate e ospedali in Ucraina». In questo messaggio, diverse foto dei leader di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia erano vestite con abiti informali e sedute accanto a un tavolo con una mappa dell'Ucraina. gc-mag/cd/gcf