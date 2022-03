Miss Peru La Pre: vengono alla luce altre accuse di favoritismo dopo l'incoronazione di Kyara Villanella, Gaela Barraza e Alondra Huarác

Miss Peru La Pre è stata coinvolta in una vera e propria polemica dopo le gravi accuse di favoritismo che pesano contro di lei per aver scelto come vincitrici le «figlie del famoso». Come è noto, Kyara Villanella, Alondra Huárac e Gaela Barraza sono state incoronate nonostante il critiche ai sostenitori della bellezza del festival.

La scelta delle giovani donne non è piaciuta a molti degli ex partecipanti al concorso, che hanno usato i loro social network per esprimere il loro disaccordo e sottolineano che fin dall'inizio si è notato che c'erano delle preferenze per loro all'interno dell'organizzazione.

Inoltre, il programma Magaly Tv: La firme ha contattato alcuni degli ex concorrenti che si sono lamentati del presunto favoritismo per esprimere ciò che sentono veramente dopo non essersi nemmeno classificati tra i primi 20.

Samantha González era una di loro e ha annunciato che durante i workshop che hanno tenuto, Jessica Newton ha chiarito loro che l'organizzazione non stava cercando una bella donna, ma una che trasmetta sicurezza e chi abbia il potere.

« Jessica ha detto che al di là della bellezza, stava cercando una donna che potesse trasmettere un messaggio, che si presentasse di fronte a un pubblico e che convincesse di cosa stava parlando, che trasmettesse sicurezza o che sarebbe stata responsabilizzata , una donna che si sentisse sicura di sé se stessa», ha detto.

D'altra parte, l'ex concorrente ha anche spiegato di sapere che le figlie delle celebrità sarebbero state chiamate al concorso per un tema pubblicitario, ma nessuno di lei pensava che Kyara, Gaela e Alondra sarebbero state finalmente le vincitrici.

«Fin dall'inizio sapevo che avrei visto la pubblicità, soprattutto dopo una fase di virtualità, ora che siamo andati faccia a faccia dovevamo portare l'attenzione sul concorso, ma non avrei mai pensato che sarebbero stati i vincitori », ha detto.

Un'altra ex concorrente che non ha voluto rivelare la sua identità per paura di rappresaglie ha sottolineato che non è indignata per aver perso, ma è infastidita dal fatto che molti dei suoi compagni abbiano cercato di far vincere finalmente le figlie delle celebrità in modo semplice.

«Molte persone dicono che siamo pazzi, che non sappiamo come perdere, non ci dispiace perdere, siamo infastiditi dall'ingiustizia, ci abbiamo provato così tanto, perché? , quindi se ci avessero detto che il concorso sarebbe stato per tutti e tre, semplicemente non abbiamo fatto uno sforzo», ha detto.

JESSICA NEWTON INVIA UN MESSAGGIO AI CONCORRENTI ACCUSANDO IL FAVORITISMO

Jessica Newton ha sottolineato che le giovani donne che partecipano a questo tipo di concorsi di bellezza dovrebbero essere mentalmente preparate a sapere che ci sono grandi possibilità che perderanno, quindi ha minimizzato coloro che hanno sottolineato che tutto era «risolto».

« Onestamente, ognuno sceglie la propria posizione, ma, quando gareggi, c'è una possibilità che tu possa vincere o perdere. Se non sei pronto a perdere, non dovresti partecipare . Preferisco tacere perché anche il silenzio è una risposta chiara», ha dichiarato per La República.

CONTINUA A LEGGERE: