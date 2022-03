Londra ha affermato che l'esercito russo ha avuto «difficoltà» ad avanzare in Ucraina.

Londra, 16 marzo Le forze aggressori russe stanno incontrando «problemi» nel superare le «sfide» poste dal Paese e nel fare progressi, come evidenziato nell'ultima parte delle informazioni militari britanniche questo mercoledì. Il ministero della Difesa britannico ha dichiarato sul suo account Twitter che l'avanzata della Russia in Ucraina è stata «bloccata» a causa della mancanza di manovrabilità, che è stata «sfruttata professionalmente» dai militari ucraini. «L'esercito russo sta lottando per superare le sfide poste dal terreno ucraino». Dice la parte annunciata dal Ministero della Difesa. Il rapporto ha aggiunto che «l'esercito russo è fortemente legato alla rete stradale ucraina ed è riluttante a manovrare fuoristrada». «Anche la distruzione dei ponti da parte delle forze armate ucraine ha avuto un ruolo importante nel ritardare l'avanzata della Russia». Lui dice. Il ministero della Difesa ha anche sottolineato che «se la Russia continua a non riuscire a controllare l'aria, la sua capacità di utilizzare efficacemente le manovre aeree è stata notevolmente limitata, limitando ulteriormente le sue opzioni». «Le tattiche delle forze armate ucraine hanno sfruttato professionalmente la mancanza di manovrabilità della Russia, ostacolato l'avanzata della Russia e causato enormi perdite alle forze invasori». Conclude. Il migliore prc/mj