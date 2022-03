L'Ecuador aggiunge 1.066 nuovi casi di covid-19 e accumula 850.765 in pandemia

Quito, 15 Mar Ecuador ha aggiunto 1.066 nuovi casi di covid-19 martedì, accumulando 850.765 positivi durante la pandemia, secondo il Ministero della Salute Pubblica nel suo ultimo rapporto quotidiano. Il record di decessi cumulativi e confermati da covid-19 ha raggiunto 25.158 (4 in più rispetto a lunedì), oltre a 10.196 decessi «probabili» con la malattia, per un totale di 35.354 decessi. La provincia andina di Pichincha, la cui capitale è Quito, ha il maggior numero di contagi con 312.470 positivi, 576 in più rispetto al record di lunedì; seguita dalla costa di Guayas, la cui capitale è Guayaquil, con 133.271 (51 aggiuntivi). Poi appaiono le province di Manabí (54.651), El Oro (49.000), Azuay (40.907), Loja (33.127), Imbabura (29.049), Tungurahua (26.494), Cotopaxi (17.795), Los Ríos (17.208) e Santo Domingo de los Tsáchilas (16.684). Per quanto riguarda la situazione nei cantoni o nei comuni, il rapporto afferma che Quito è la città ecuadoriana più colpita dal covid-19 con 288.731 contagi durante la pandemia (494 in più rispetto a lunedì), seguita da Guayaquil con 98.910 (43 aggiuntivi). Più tardi emergono città come Cuenca (31.911), Machala (25.646), Loja (22.383), Ambato (20.180), Portoviejo (17.184), Ibarra (16.352) e Santo Domingo (14.726). Il rapporto quotidiano sul piano di vaccinazione contro il covid-19 in Ecuador, con cut-off al 14 marzo, specifica che sono stati applicati 32.710.303 vaccini, di cui 14.260.753 corrispondono alle prime dosi, 13.656.578 alle seconde applicazioni e 4.792.972 ai rinforzi. Del numero totale di vaccini applicati, 16.039.461 provengono dalla società farmaceutica cinese Sinovac, 9.825.201 dalla società statunitense Pfizer e 6.238.356 dalla società britannica AstraZeneca. Allo stesso modo, 583.729 dei vaccini inoculati corrispondono al CanSino cinese, con una singola applicazione e che viene anche iniettato come booster. CAPO fa/fgg/cpy