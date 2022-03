Lavrov afferma che l'accordo sulla sicurezza con l'Ucraina è «vicino»

Scrittura internazionale, 16 marzo, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov è stato «vicino» a ottenere un accordo sulla sicurezza con l'Ucraina mercoledì, hanno riferito le agenzie russe. Lavrov ha affermato che l'agenzia russa Interfax «ha una serie di formalizzazioni di accordi con l'Ucraina sullo stato di neutralità e garanzie di sicurezza». Mosca e Kiev stanno conducendo negoziati per entrare oggi nel sesto round per raggiungere un accordo per porre fine all'invasione dell'Ucraina, ordinata dal presidente russo Vladimir Putin il 24 febbraio. L'ultimo contatto di questo tipo, tenuto in una videoconferenza, affronta questioni relative al raggiungimento di un cessate il fuoco o al futuro status dell'Ucraina, che, secondo la Russia, non potrebbe entrare in organizzazioni internazionali come la NATO. Lavrov ha dichiarato: «Lo stato di neutralità (in Ucraina) viene discusso seriamente, così come le garanzie di sicurezza». Lavrov ha dichiarato: «Questo è esattamente ciò che Putin ha detto in una delle conferenze stampa di febbraio. Tutte le possibili opzioni, garanzie di sicurezza che sono generalmente accettabili in tutti i Paesi, comprese Ucraina e Russia, non dovrebbero essere estese dalla Nato», ha ribadito Interfax. E «Questo è qualcosa che è attualmente in discussione durante i colloqui. A mio parere, c'è una formula assolutamente specifica e vicina al consenso», ha aggiunto. Poche ore fa, il presidente ucraino Volodomir Zelensky ha affermato che, sebbene la posizione dei negoziati con la Russia per un cessate il fuoco sia ora più realistica, ci vuole ancora tempo perché la decisione «interessi l'Ucraina». In un messaggio diffuso questa mattina, Zelensky ha affermato che all'inizio del 21° giorno dell'invasione della Russia, la posizione dei negoziati «sembra più realistica» e continuare i negoziati è «difficile, ma importante». «Sono ancora necessari sforzi», perché «ogni guerra finisce in accordo». INT-RML/HMA Attenzione agli abbonati. L'Agenzia Efe ha temporaneamente sospeso la produzione di notizie in Russia a causa delle minacce ai giornalisti a causa della riforma del diritto penale appena approvata. Efe segnalerà questa grave crisi il più possibile altrove.