L'ambiguo rapporto di Delacroix con la natura

Parigi, 16 Mar Eugène Delacroix si è affermato come un grande pittore di eventi storici e ha relegato la sua composizione paesaggistica o animale sullo sfondo, come testimoniato dalla sua «libertà di guidare le persone». La mostra a Parigi si sta ora riprendendo per esplorare il processo della sua creazione. Da questo mercoledì al 27 giugno, «Delacroix e la natura», installato in musei e laboratori precedenti, collegò il pittore francese (1798-1863) con un argomento considerato meno nobile, ma mostra comunque un legame che gli piaceva. «Come molti artisti di quella generazione, i romantici, ha un sentimento speciale per la natura. Gli piace camminare, disegnare animali e fare dipinti di paesaggi, ma paradossalmente, le passeggiate che ha scritto così tanto nei suoi quaderni raramente provengono dal suo lavoro, che spiega a EFE. In tal modo, costringe animali come tigri, leoni o cavalli a mostrare entusiasmo, ferocia, movimento e lo schizzo preparatorio è «molto accurato», ma nell'immagine finale l'immaginazione prevale con mascelle completamente contorte o anatomia irrealistica. Presentata in una sala che in passato era una sala da pranzo, un laboratorio, un soggiorno o una stanza, la mostra mette in mostra di tutto, dai lavori precedenti alle composizioni finali come «La mer vue des hauteurs de Dieppe» o «Étude de deux tiger» (1831). Il primo, la tranquilla vista sul mare del villaggio di Norman, creato intorno al 1852-1858, lo fece per sé e non lo mostrò, e il secondo fu presentato come uno studio «perché il soggetto era un animale», ma fu completamente completato con un grande formato della sua creazione storica. Delacroix si trasferì nella casa di «Rive Gauche» a Parigi alla fine del 1857 e vi morì. Sebbene fosse in affitto, ricevette il permesso di costruire un laboratorio in giardino, e la sua tavolozza e i suoi vecchi pennelli rimangono ancora. Oggetti d'ispirazione Al pittore piaceva la contemplazione della natura, del mare e dei paesaggi nella sua villa di Champrosay nel sud della capitale, o nella villa del suo amico George Sand nella regione di Berry, nel mezzo del paese.Le piante e gli animali erano per lui fonti di infinito interesse, ma quella passione è stata incorporata in dipinti più rilevanti o è stato quasi sempre usato come oggetto di studio. «Non ha mai smesso di pensare al lavoro, al disegno, ai rami o alle forme degli alberi, e spesso alberi, piante e animali appaiono sullo sfondo del suo lavoro. È qualcosa che ha sempre in testa». Lo dice la stazione di polizia. Nato nella famiglia diplomatica di Charenton-Saint-Maurice (Charenton-Saint-Maurice) alla periferia di Parigi, De Delacroix sottolinea anche il paradosso di iniziare un grande viaggio senza lo spirito viaggiante che ha lasciato un segno nel suo lavoro. In quel movimento, alcuni degli animali che vedeva erano raffigurati nei suoi dipinti, e talvolta la loro memoria distorceva il loro aspetto reale o li avvicinava a versioni più domestiche di animali, come il caso di una tigre con una faccia leggermente felina. Non era interessato a rappresentazioni affidabili, quindi non disegnava immagini nella postura diretta di questi oggetti. Ha lavorato a un vero lavoro intellettuale di composizioni di varie fonti, come il suo studio o il lavoro di un artista che ammira, ad esempio, Rubens. «La scenografia che espone è generalmente un fondo per esaltare il valore del personaggio», sottolinea questa mostra, ricordando di non aver mai mostrato un paesaggio come protagonista di una vita che è già carente nella sua carriera. Marta Garde