L'AIE avverte del rischio del più grande shock di approvvigionamento di petrolio degli ultimi decenni

Parigi, mercoledì 16 marzo, l'Agenzia internazionale per l'energia (Aie) ha messo in guardia sul rischio di «la più grande crisi di approvvigionamento (petrolio) da decenni» sulla possibilità che una parte significativa della produzione russa scompaia dal mercato senza la volontà dell'OPEC di compensare. Nel suo rapporto mensile sul mercato petrolifero, l'AIE ha fortemente abbassato le sue previsioni di domanda globale per quest'anno a causa dell'aumento dei prezzi del barile causato dall'invasione russa dell'Ucraina, rallentando la crescita economica. In particolare, le previsioni di consumo tra il secondo e il quarto trimestre sono state ridotte di 1,3 milioni di barili al giorno realizzati solo un mese fa, il che significa che una media di 950.000 barili al giorno è inferiore nel 2022 complessivamente. ac/rcf/rml