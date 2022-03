La scienza ha rivelato un mistero: gli squali dormono?

Il sonno è un comportamento dilagante nel mondo animale. Di solito è caratterizzato da immobilità e scarsa risposta.

Nonostante la fragilità insita nel sonno, la persistenza del tempo evolutivo suggerisce che svolge più di una funzione di base. L'ipotesi di questa funzione centrale è che il sonno svolga un ruolo importante nel risparmio energetico migliorando il rilassamento e riducendo il tasso metabolico della veglia .

Sono stati riportati risparmi energetici durante il sonno in vari animali, inclusi umani, gatti, ratti, uccelli e moscerini della frutta, ma non è noto se il consumo di energia sia diminuito durante il sonno dei pesci.

Secondo uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell'istituto scientifico australiano, gli squali dormono per ore per risparmiare energia .

Per uno studio condotto da Michael Kelly della University of Western Australia, sette squali a scacchi sono stati catturati nella baia di Hauraki, nel nord-est della Nuova Zelanda, e li hanno tenuti in un acquario all'aperto in condizioni di luce naturale. Gli animali sono stati nutriti con sardine e tenuti per almeno due settimane. Prima di iniziare l'esperimento per assicurarsi che l'animale abbia raggiunto lo stato di post-assorbimento.

Lo squalo teneva gli occhi aperti mentre nuotava, ma ha scoperto che gli occhi di questi animali erano chiusi mentre dormivano (Europa Press)

Dopo questo periodo, questi squali a scacchiera ( chiamati perché il motivo a colori delle macchie scure sulla pelle assomiglia a uno schema a scacchiera) sono stati collocati individualmente in un laboratorio respiratorio chiuso. I ventilatori automatici intermittenti e la registrazione video sono iniziati 48 ore prima dell'inizio della raccolta dei dati, consentendo a ciascun animale di adattarsi alle nuove condizioni. Ogni protocollo è durato 24 ore ed è stato esposto a 12 ore di luce e 12 ore di oscurità.

Durante questo periodo, hanno valutato i cambiamenti nei tassi di consumo di ossigeno per vedere se il sonno fosse un fattore decisivo nel risparmio energetico nei vertebrati a sangue freddo.

La condizione degli occhi è stata valutata come aperta o chiusa e la postura del corpo degli squali inattivi è stata valutata come piatta (sdraiata sul fondo della vasca) o in piedi (seduta sulle pinne pettorali). Lo squalo teneva gli occhi aperti mentre nuotava, ma scoprì che gli occhi di questi animali erano chiusi mentre dormivano.

()

Lo stato di attività è stato classificato come nuoto, riposo (meno di 5 minuti di inattività) o sonno (più di 5 minuti di inattività). Gli studi hanno dimostrato che i livelli di ossigeno negli squali sono significativamente ridotti durante il sonno e durano circa 5 minuti. Un altro segno che stanno dormendo è il periodo di attività dell'animale, cioè durante il nuoto, è stato registrato un alto livello di ossigeno.

Per quanto riguarda la posizione del corpo, gli scienziati hanno osservato che durante il sonno assumono una posizione del corpo piatta piuttosto che riposare. Grazie a questo studio, è stata abbattuta un'antica teoria secondo cui gli squali non si addormentavano .

Continua a leggere: