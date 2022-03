Johan Mojica crede nei miracoli ed è affamato di vittoria. Credo che la Colombia qualificherà il Qatar.

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Elche - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - January 23, 2022 Real Madrid's Eden Hazard in action with Elche's Johan Mojica REUTERS/Nacho Doce

Reinaldo Rueda vivrà probabilmente le due settimane più importanti della sua carriera di manager. È nelle sue mani in una certa misura che la squadra colombiana si qualifica per la Coppa del Mondo del Qatar 2022. Gli avversari sono responsabili delle coincidenze, dal momento che Perù e Cile devono segnare il minor numero di punti possibile affinché la squadra del caffè partecipi al torneo di calcio più alto.

Nonostante la difficoltà dell'impresa, alcuni giocatori credono che sia possibile, soprattutto perché la squadra tricolore non dipende da essa per entrare in Coppa del Mondo per la terza volta consecutiva. Questo è il caso della sinistra Johan Mojica, che ha avuto l'opportunità di frequentare la Russia nel 2018, e oggi sembra essere una persona sicura di sé per DT.

Il 29enne Caleño afferma di mantenere «intatta la fede» all'evento di Coppa del Mondo, ma ha ammesso di essere sull'orlo di un abisso in una certa misura perché l'obiettivo è difficile e, come previsto, ultimamente non ha aggiunto 3 punti. La Colombia gioca 7 partite senza segnare gol di qualificazione e gioca 4 partite senza vincere lo stadio Roberto Melendes (Barranquilla).

«La classifica è molto complicata, ma ho una possibilità e combatterò fino alla fine (... È bello che ci stiano guardando e speriamo di poter mostrare tutti questi benefici con la nazionale, visto che in Colombia sta arrivando una partita importante». Ha chiesto ai suoi fan.

Mojica ha dichiarato di essere felice e desiderosa di continuare a mettere in evidenza in relazione alla sua esibizione a Elche. «Spero di poter continuare a questo livello e contribuire ogni volta che vengo chiamato. Giocare con la Colombia è qualcosa di speciale e indescrivibile». Ha anche parlato di come voleva incontrare i suoi compatrioti nella squadra nazionale del club spagnolo Helibelton Palacios.

Tricolor è attualmente in una posizione di playoff con 17 punti, quattro punti in meno rispetto al Perù per la settima volta nel turno di qualificazione diretto in Qatar oggi.E secondo le ultime due partite, il futuro di DT, Reinaldo Rueda sarà ampiamente definito.

Una delle principali aspettative per il confronto tra Bolivia e Venezuela è se l'allenatore scommetterà su un referendum come Radamel Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado e James Rodríguez. In un recente incontro, non hai contribuito a ciò che volevi, oavviare il processo di rinnovo per il prossimo campionato del mondo di ciclismo.L'analista sportivo Carlos Antonio Velez ha sottolineato il suo commento sui sindaci Palabras di Antena 2.

«Con una persona indignata, conforto, camminatore, petto freddo, petto del passato; o qualcosa di nuovo, buono, con proiezioni, sangue nuovo, professionisti seri, devi vincere lo stesso in queste due partite; non hai scuse se sei tu quello che ha bisogno di vincere. È già papà ed è già lì. Devi battere Venezuela e Bolivia. Non meriti un miracolo se non vinci i due eliminati in questo turno di qualificazione, che è il più livellato sul pavimento».

Continua a leggere: