Inflazione: c'è Rodriguez a rate, ma la probabilità è molto alta.

Da quando Alberto Fernández è entrato in carica, il tasso di inflazione cumulativo è stato del 131,6%, che corrisponde a una media mensile del 3,2%. Quando Mauricio Macri ha corretto i tassi di utilità, il tasso medio mensile di inflazione per l'intero governo è stato del 2,9% e nei primi 27 mesi dell'amministrazione Cambimos, il tasso medio di inflazione mensile è stato del 2,4% e il tasso di servizio pubblico ha accelerato. Se Macri non stesse andando bene, Fernández sarebbe un disastro in termini di politica di inflazione. (Alberto Fernández) l'inflazione sta accelerando, ma nell'ultimo anno, inflazione Non hai ancora aggiustato il tasso di interesse delle utenze o il tasso di cambio ufficiale inferiore al tasso.

4,7%,.

Sebbene la guerra possa spiegare l'aumento del grano e del carburante, nei primi due mesi dell'anno, l'Argentina ha avuto un tasso di inflazione dell'8,8%, che era superiore al tasso di inflazione annuale degli Stati Uniti. A febbraio, l'Uruguay aveva un tasso di inflazione annuo dell'8,9%, quindi il tasso di inflazione dell'Argentina per due mesi era simile a quello del vicino Uruguay. In breve, il tasso di inflazione a febbraio era del 4,7% in Argentina, dell'1% in Brasile, dell'1,5% in Uruguay e sette Era dello 0,3% a Les. Tutti mangiano cibo come facciamo noi e consumano carburante proprio come facciamo noi. Quindi non ci sono scuse internazionali per giustificare record di inflazione come i nostri.

Quello che sta accadendo è che stanno pagando in termini di spesa pubblica per i governi incontrollati che stanno espandendo la loro base monetaria a un tasso del 48% all'anno rispetto a febbraio di quest'anno.

Figura 1

Secondo Indec, nel novembre 2019 è stato possibile acquistare 3,8 kg di carne alla griglia per $1000, e nel febbraio di quest'anno solo 1,1 kg di arrosto, ovvero il 70% in meno di carne alla griglia. Questa storia racconta la storia del famoso sito della campagna elettorale del presidente. Mostra un uomo che dice di non poter fare il barbecue, ma con lui e Cristina tornerà il divertimento di cucinare barbecue per i suoi amici. Allo stesso modo, ha promesso un rimedio gratuito ai pensionati con gli interessi pagati da Leliqs e, secondo i dati dello scorso anno, aveva già un record di prendere in prestito BCRA come spesa quasi-finanziaria del 3% del Pil. Quest'anno, BCRA ha accumulato perdite di interessi su Leliqs and Passes, che equivale al 22% degli interessi pagati sulle azioni della Relic.

Secondo i dati preliminari sul deficit fiscale di febbraio, il disavanzo fiscale ha nuovamente accelerato rispetto a gennaio e la tendenza è proseguita nella seconda metà del 2021.

In breve, inizieremo ora a pagare il prezzo delle ferie fiscali dello scorso anno per vincere le elezioni e l'inflazione zero, il tipo di José Ber Gelb ard nel 1973 . Ciò ha causato Rodriguejo a metà del 1975.

L'accordo con il FMI non prevede una significativa riduzione del deficit fiscale, quindi se il debito interno viene utilizzato per finanziare il deficit, possiamo aspettarci che la spesa pubblica aumenti i tassi di interesse, come ha detto Guzman che sarebbe utilizzata per aumentare i tassi di interesse. Impedire alle persone di passare ai dollari e aumentare il debito per coprire il deficit fiscale. La somma di tassi di interesse più elevati e più scorte ha fornito un piano di primavera o una bomba a orologeria sui tassi di cambio sull'inflazione e sui tassi di cambio

» /> Bergelvar

Tuttavia, l'aumento dei tassi di cambio e delle tariffe del servizio pubblico colpirà l'indice dei prezzi al consumo e l'inflazione dovrebbe superare il 2021, il che è esacerbato dall'accumulo di problemi di debito pubblico non pagati che impediscono al settore privato di accedere al mercato del credito.

In breve, le vacanze di spesa pubblica dello scorso anno, che erano un'eterna quarantena, hanno costretto l'emissione di 2 trilioni di pesos per due anni consecutivi, in modo che l'emissione di valute fosse le entrate più importanti del Tesoro, il controllo dei prezzi, i ritardi ufficiali dei tassi di cambio e le tariffe di servizio pubblico, come a combinazione per vedere i suoi risultati quest'anno.

In altre parole, ai vecchi tempi, oltre a smettere di pagare per il barbarismo, tutti i tipi di barbarismo possono essere fatti in economia. Ora è il momento di iniziare a pagare per anni di populismo e 2 anni di populismo K intensificato.