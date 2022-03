Il presidente ecuadoriano si oppone alla legge sull'aborto

Quito (AP) - Martedì il presidente ecuadoriano Guillermo Lasso ha parzialmente posto il veto e si è opposto alle leggi approvate dal Congresso che consentono l'aborto a causa di stupro, tra cui l'unificazione delle scadenze per l"interruzione della gravidanza e la definizione dei requisiti per l"accesso a tali diritti.

In un messaggio pubblicato sul suo account Twitter, il presidente ha dichiarato: «La mia decisione sarà sempre costituita entro i limiti definiti nella funzione costituzionale; per questo ho deciso di inserire commenti sul disegno di legge per assicurarmi che si adatti perfettamente al giudizio della Corte costituzionale».

Ha anche chiesto che la decisione del medico sull'opposizione di coscienza sia estesa al requisito dell'aborto. Il sovrano si dichiara un difensore della vita fin dalla gravidanza, ma in una campagna per la presidenza ha proposto di rispettare decisioni che non corrispondevano alle sue idee. L'appello è stato presentato due giorni prima della scadenza per la pronuncia legale e ora i legislatori devono pronunciarsi per 30 giorni.

A metà febbraio, il Congresso ha approvato una legge nell'aprile dello scorso anno sulla cosiddetta interruzione della gravidanza da stupro per regolare la decisione della Corte costituzionale di depenalizzare l'aborto in gravidanza come causa.

Migliaia di casi di stupro e crimini di aborto sono stati segnalati ogni anno nel paese e possono essere puniti con 5-7 anni di reclusione per le madri per altri motivi e da 1 a 3 anni di carcere per coloro che aiutano a realizzarli.

L'ufficio del procuratore ecuadoriano ha registrato più di 27.000 denunce di stupro tra il 2016 e il 2020. Ci sono stati 4.884 casi nel 2016, 5.045 nel 2017, 5.667 segnalati nel 2018 e 6.034 casi nel 2019. Nel 2020 è stato ridotto a 5.450, ma il calo non è dovuto a una riduzione della criminalità, ma a causa delle politiche che affrontano la pandemia di coronavirus, è dovuto al fatto che le vittime non possono andarsene.

Secondo i dati dell'Ufficio per i diritti umani, più di 3.000 ragazze di età compresa tra 10 e 14 anni sono incinte ogni anno e il 12% dei giovani di età compresa tra 10 e 19 anni è rimasto incinta almeno una volta.

Tra i paesi degli Stati Uniti in cui la gravidanza può essere interrotta senza condizioni ci sono Argentina, Uruguay e Cuba, sebbene anche Stati Uniti e Canada lo consentano, ma in Bolivia, Colombia e Perù è possibile nei casi di stupro o incesto. Al contrario, in Brasile, Guatemala, Messico, Panama, Paraguay e Venezuela, alcuni stati messicani hanno aggiunto altre cause, ma l'aborto è vietato tranne nei casi che minacciano la salute della madre.

El Salvador, Nicaragua, Honduras e Repubblica Dominicana vietano l'interruzione della gravidanza senza eccezioni.