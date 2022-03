Il Guatemala laurea 1.600 agenti di polizia per cercare di abbassare il tasso di violenza

Città del Guatemala, 15 marzo Il presidente del Guatemala, Alejandro Giammattei, ha partecipato martedì alla laurea di oltre 1.600 nuovi ufficiali della polizia civile nazionale come parte della strategia del governo per ridurre gli omicidi e i disordini nei paesi dell'America centrale. Durante una cerimonia di laurea tenutasi presso l'Accademia di polizia nella parte settentrionale di Città del Guatemala, il presidente ha ammesso che il paese centroamericano «ha problemi di sicurezza proprio come tutti gli altri». Giammattei ha dichiarato nel suo discorso che 401 donne e 1.205 uomini si sono diplomati come nuovi membri della Polizia Civile Nazionale, e che la polizia è responsabile della cura della popolazione. Giammattei ha sottolineato che prima della laurea, gli agenti hanno seguito un corso di formazione e formazione che è durato circa sei mesi per garantire la sicurezza di 18 milioni di persone che vivono nel territorio del Guatemala. Il ministro dell'Interno (Ministero degli Affari Interni) David Napoleon Barrientos ha affermato che questi nuovi agenti di polizia si sono aggiunti alle 1.500 persone laureate nel 2021, raggiungendo il 62,3% dell'obiettivo di laurea della polizia stabilito nei quattro anni di questo governo. Secondo i dati ufficiali, la Polizia Civile del Guatemala ha un totale di 42.000 membri in 22 dipartimenti. Il funzionario ha detto che, diplomandosi da un nuovo agente, si sta cercando di ridurre il tasso di omicidi nei paesi dell'America centrale, che ha chiuso l'anno scorso con 16,6 morti ogni 100.000 abitanti, secondo Barrientos. Secondo il ministro, l'obiettivo dell'amministrazione di Giammattei è ridurre il tasso di omicidi a 8 persone ogni 100.000 persone in Guatemala. Barrientos sostiene che gli omicidi sono diminuiti, ma sottolinea che il tasso di omicidi in Guatemala è di 28 persone ogni 100.000 abitanti, secondo un rapporto del Muto Support Group (GAM) pubblicato martedì. Il Guatemala è uno dei 20 paesi più violenti al mondo, secondo recenti registri di organizzazioni internazionali, con 4.078 omicidi registrati nel 2022, il 16,5% in più rispetto ai 3.500 crimini registrati nel 2020.