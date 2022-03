Il Bangladesh riprende il processo per la tragedia tessile che si sta svolgendo in modo scaglionato

Majunder Dhaka, Bangladesh, ha ripreso mercoledì le udienze dei responsabili della tragedia del Rana Plaza, un enorme complesso tessile crollato nel 2013, uccidendo 1.130 persone e ferendo più di 2.500 persone, e che ha subito interruzioni successive negli ultimi cinque anni, riducendo le speranze delle vittime giustizia. Il 24 aprile 2013, l'ottavo piano dell'edificio è crollato, colpendo i lavoratori di cinque fabbriche tessili che operavano principalmente nell'edificio e i lavoratori con circa 30 marchi internazionali di abbigliamento tra i clienti. Uno dei sopravvissuti era Jakia Akter. Jakia Akter ha lavorato in un negozio di sei piani quando l'edificio è crollato, ma non ha potuto evitare il disastro senza conseguenze. «Sono sopravvissuto a questo incidente, ma ora vivo ogni giorno perché ho cattive condizioni di salute e non posso lavorare molto». Si è lamentato di Efe. Oltre a questa precaria nuova vita, si sono aggiunte le dimissioni per il continuo ritardo del processo negli ultimi cinque anni, ma la donna si congratula per il fatto che, magari con la riapertura della giustizia, possa finalmente essere con la persona responsabile di averle rovinato la vita. Oltre 5 anni di interruzioni continue Dopo aver raccolto la testimonianza del querelante alla fine di gennaio, un'udienza è ripresa questo mercoledì dopo cinque anni dopo che il tribunale ha intentato una causa contro il proprietario della proprietà, Sohel Rana e altri 35. La controversia ha avuto la sua prima udienza il 18 settembre 2016, ma da allora è stata più volte rinviata per vari motivi procedurali per l'ultima volta un mese fa. A quel tempo, il proprietario del Rana Plaza e il principale imputato furono rinviati perché non potevano essere portati di prigione in tribunale dalle autorità. In precedenza, il problema era dovuto al fatto che «due imputati hanno ricevuto un ordine di sospensione da un tribunale superiore». Il procuratore capo Sheikh Hemayet Hossain ha spiegato a Efe che, senza aspettare che la situazione di questi due si risolva, «ora il tribunale ha deciso di condurre un procedimento giudiziario». Inizialmente, il numero di imputati era più alto, ma gli ordini di sospensione e la morte di tre persone, incluso il padre di Lana, hanno abbassato questa cifra a 36, ha detto un altro procuratore, Shamsur Rahman. Tra gli imputati, solo Rana è attualmente in carcere, dove è anche in attesa della risoluzione di altri casi pendenti. Lana è stata condannata a 3 anni per proprietà illegale nel 2017. In questo caso, l'ufficio del pubblico ministero assicura di poter dimostrare il presunto omicidio contro di lui, sostenendo di aver ricevuto solo il permesso di costruire un edificio di quattro piani e di «aver trattenuto informazioni per ottenere l'approvazione per un edificio di otto piani». «Lo ha fatto con piena consapevolezza che la fondazione dell'edificio non poteva sopportare il peso di un edificio di otto piani», ha detto Rahman. Rahman ha sottolineato che il resto delle persone è stato accusato di essersi impegnato ad «approvare» il progetto. Punizione esemplare Gli attivisti per i diritti del lavoro hanno accolto con favore la mossa di riprendere il processo ai proprietari Kalpona Akter, direttore esecutivo del Bangladesh Workers' Solidarity Center, ha dichiarato: «Testimoni, indizi, tutto ciò che riguarda questo evento è così chiaro che è sorprendente vedere che ci vuole troppo tempo». «Senza il sostegno politico, il processo sarebbe iniziato molto tempo fa. Ormai, dobbiamo aver visto una punizione. Tuttavia, speriamo di ricevere una punizione esemplare in modo che nessuno possa trascurare così tanto le preoccupazioni per la sicurezza dei lavoratori». Ha aggiunto. Dopo il crollo avvenuto nella città industriale di Sabar vicino alla capitale Dhaka, ci sono volute tre settimane perché le autorità rimuovessero i detriti dal sito e recuperassero il cadavere. Il governo del Bangladesh, le società straniere, le organizzazioni internazionali e i proprietari di fabbriche di abbigliamento hanno adottato misure diverse a seconda della tragedia. Il salario minimo è stato aumentato, la legge sul lavoro è stata rivista e il controllo della fabbrica è stato rafforzato per garantire la sicurezza dell'edificio. Un sondaggio del 2019 dell'organizzazione no-profit Action Aid Bangladesh ha rilevato che il 51% dei sopravvissuti alla tragedia non era ancora in grado di lavorare a causa di traumi fisici o mentali. I tessuti rappresentano quasi l'82% delle esportazioni del Bangladesh, raggiungendo i 38 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2020-2021. cancro-hbc-igr/mese/ah (Foto) (video)