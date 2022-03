Il Banco Pichincha ha guadagnato $120 milioni nel 2021, il doppio rispetto al 2020.

Quito, del Banco Pichincha, Ecuador, che possiede il marchio in Colombia, Spagna, Stati Uniti e Perù, ha riferito che le entrate del 2021 sono state di $120 milioni, più del doppio delle entrate ottenute nel 2020, secondo una dichiarazione rilasciata martedì. Allo stesso modo, il portafoglio della banca è aumentato a $1,5 miliardi, con un aumento del 21% rispetto all'anno precedente, e i depositi pubblici sono aumentati a $9 miliardi, con un aumento del 9% rispetto al 2020. Questo è stato il risultato dell'annuncio all'assemblea degli azionisti della scorsa settimana, in cui il 34% degli utili per il 2021 è stato condiviso con gli azionisti e il restante (66%) è stato formalizzato come riserva speciale per la capitalizzazione della banca. Inoltre, la quota del mercato bancario ecuadoriano nel 2021 è stata del 25,9%, con un aumento dell'1,5% di punti rispetto all'anno precedente. Considerando le cooperative, questa quota è stata del 18,6%, lo 0,7% in più rispetto al 2020. L'Assemblea generale degli azionisti ha inoltre approvato la riforma del decreto per rafforzare le funzioni del Consiglio di amministrazione e aumentare il capitale autorizzato da $1,2 miliardi a $1,8 miliardi. Inoltre, Antonio Acosta Espinosa, insieme ad altri membri senior del Consiglio delle capriate, è stato rieletto presidente. fgg/jrh