Giudice: MLB ha violato il diritto del lavoro con gli atleti giovani

NEW YORK (AP) - Un giudice federale ha stabilito martedì che i giocatori della lega minore sono stati assunti durante tutto l'anno per lavorare durante le ore di allenamento.

Pertanto, la Major League ha violato la legge sul salario minimo nello stato dell'Arizona e deve pagare un triplo risarcimento.

Il giudice distrettuale federale Joseph C. Spero ha stabilito a San Francisco che una major league è stata multata di 1.882.650 dollari per non aver soddisfatto i requisiti di preavviso salariale della California.

Spero ha rivelato una sentenza di 181 pagine martedì sera relativa a una causa intentata otto anni fa. Ha deciso che i giocatori della lega minore dovrebbero pagare per il tempo che trascorrono nelle partite in trasferta nella California League e praticando in Arizona e Florida.

«Questi non sono studenti iscritti a scuole professionali con la consapevolezza che serviranno senza compenso come parte della formazione pratica richiesta per competere e ottenere una licenza», ha detto Spero.

Negando il consenso di molte major a formulare giudizi sommari, Spero ha permesso a queste affermazioni di procedere con il processo previsto per il 1 giugno.

Ha detto a favore dei giocatori secondo le leggi dello stato dell'Arizona. Deve essere determinato solo l'importo del risarcimento.

«Per decenni, i giocatori della Minor League hanno lavorato per lunghe ore durante tutto l'anno in cambio di salari di povertà», ha detto in una nota il comitato direttivo dell'avvocato degli atleti giovanili. «Lavorare come giocatore di baseball professionista richiede ore di allenamento, pratica e preparazione durante tutto l'anno.

«Siamo entusiasti della sentenza di oggi. Questo è un grande passo per mantenere le principali leghe responsabili degli abusi secolari sui giocatori minori».

Le principali leghe non hanno commentato immediatamente la sentenza.

La causa è stata intentata da Aaron Senne, il primo base e outfielder ad essere selezionato da Florida Marlins nel decimo round del draft nel 2009; Sen, che si è ritirato nel 2013.

Senne si è unito alle accuse di due giocatori in pensione che sono stati selezionati in un round inferiore chiamato Michael Liberto da Kansas City e Oliver Odle da San Francisco.

I querelanti affermano di aver violato il Federal Fair Labor Standards Act e il salario minimo statale e i requisiti di indennità per gli straordinari durante una settimana lavorativa stimata tra 50 e 60 ore.