El Ultimo Ray: un giudice ha negato la protezione contro Televisa per la trasmissione della serie bio

La controversia che circonda la serie bio non ufficiale di Vicente Fernández, El último rey, è stata portata ai tribunali messicani mentre gli avvocati di entrambe le parti continuano a mantenere rimedi legali per trasmettere o vietare la serie.

Nel round più recente, Del Toro Carazo, il rappresentante della dinastia Fernandez, ha riferito attraverso i social network del cantante degli ultimi giorni che Televisa avrebbe presentato un per un amparo.La serie potrebbe essere trasmessa dopo aver affermato di non aver ricevuto una notifica.

D'altra parte, secondo la società, i rappresentanti della compagnia televisiva hanno affermato che «questo è ciò che lo studio legale della famiglia Fernandez ha annunciato in un comunicato stampa».

«Le falsità che hanno fatto prima della società sono senza precedenti. Naturalmente, ci è stato comunicato che i prodotti illegali non possono essere trasmessi e continuiamo a ricevere notifiche». «, ha affermato Doña Cuquita e il capofamiglia.

La foto d'archivio del cantante messicano Vicente Fernández il 6 ottobre 2019 si è tenuta in un concerto nella città di Guadalajara, Jalisco, Messico occidentale: EFE/Francisco Guasco

I suddetti ricorsi atti vietati dall'articolo 22 della Costituzione, come frustate, torture, sparatorie, multe eccessive, ecc., Dopo aver presentato una domanda di amparo domenica 13 marzo 2022.

Secondo gli avvocati, la causa ha chiesto al giudice Amparo di sospenderla perché teme che l'Istituto messicano dei diritti di proprietà industriale (IMPI) li attaccherebbe con multe eccessive.

«Cioè, riconoscono implicitamente che violeranno le misure loro imposte e che temono che tali azioni si traducano in multe eccessive; completa impudenza», hanno aggiunto gli avvocati.

A questo proposito, hanno sottolineato che la società stessa, insieme alle denunce, ha imposto misure ancora in vigore sul trasferimento della serie bio al gruppo TELEVISA S.A.B., TELEVISA S.R.L., DE C.V., televisione editoriale S.A.DE C.V., e TELEVIMEX SA DE C.V.

Juan Osorio ha difeso Emilio Osorio dalle critiche al suo ruolo di Alejandro Fernández (Foto: Instagram/ @emilio .marcos/ @juanosorio .official)

Tuttavia, l'accordo del 4° giudice distrettuale sulle questioni amministrative di Città del Messico, emesso nel fascicolo 429/2022, respinge la causa e non ha approvato la sospensione, oltre a concedere 5 giorni per conformarsi alle misure precauzionali.

Lo studio legale avverte che «esamineremo i dettagli perché viene avvertito un possibile crimine ai sensi della legge Amparo».

E hanno concluso: «Abbiamo trovato inspiegabile che siano usciti pubblicamente lunedì 14, non essendo stati informati del divieto e sostenendo che continuano a vietare loro di uscire con questa serie bio illegale».

Cuquita Abarca, la vedova del cantante, ha recentemente sottolineato che non c'era censura per la serie. Non è di El Último Rey che la famiglia si rifiuta di trasmettere, la produzione è «il soggetto». di dignità» e Charro de È a causa della percezione del nome che Huentitán ha ereditato.

La dichiarazione è stata pubblicata sul social network ufficiale del cantante. (Foto: Facebook/Vicente Fernández)

In una dichiarazione sui social network del defunto interprete, Abarca Villaseñor ha sottolineato che né lei né i suoi figli vogliono «non un centesimo su Televisa» o un omaggio a Fernández. È perché, dal suo punto di vista, si tratta di un problema economico e l'ha accusata di «rubare» la loro immagine».

Allo stesso modo, è stato triste che quando «un signore che mi ha detto di essere un amico e ha condiviso il pane al nostro tavolo» è stato ricoverato in ospedale, ha escogitato un piano per «rubare» i diritti del cantante di Jalisco. «Voglio vedere cosa ha provato mentre era vivo!» .

