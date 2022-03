Cerezo: «Simeone esiste da molto tempo»

Madrid, 15 marzo Enrique Cerezo ha festeggiato questo martedì come presidente dell'Atletico de Madrid come presidente dei quarti di finale di Champions League contro il Manchester United (0-1.000), mentre Diego Simeone è «a lungo» sulla panchina delle squadre biancorosse. Perché c'è «passione, desiderio, grande squadra», ho espresso la mia fiducia che le squadre biancorosse andranno «molto lontano» in questa edizione del torneo. «È stato un ottimo momento e un ottimo posto per celebrare le 1.000 partite ufficiali dell'Atlético de Madrid come presidente. Sono felice e felice. Sono grato a tutti i tifosi dell'Atleti che ci hanno portato qui. Spero di andare molto lontano in questa Champions League. Devo ringraziare queste 3.500 persone. Sono persone fantastiche che meritano questa vittoria e un passaggio ai quarti di finale», ha spiegato in una dichiarazione a 'Movistar'. «In questa Champions League, sono convinto che andrò lontano perché ho una passione, un desiderio e una grande squadra», ha aggiunto. Il migliore id/jl