Billie Eilish, Lis Nas X e Olivia Rodrigo si esibiranno ai Grammy 2022

Los Angeles (USA), 15 marzo Billie Eilish, Lil Nas X, Olivia Rodrigo, Jack Harlow e Brothers Osborne - che sono nominati per il Grammy 2022 - terranno uno spettacolo musicale al gala di questa 64a edizione dei premi, l'organizzazione ha detto in una dichiarazione martedì. A questa esibizione si aggiungeranno altri musicisti che sono anche candidati al premio in diverse categorie, come Brandi Carlile, il gruppo sudcoreano BTS e altri artisti che devono ancora essere confermati prima del 3 aprile, quando verranno assegnati questi prestigiosi premi musicali. Billie Eilish, Lil Nas X e Olivia Rodrigo competono nella categoria più rilevante, quella di album dell'anno, mentre la band Brothers Osborne è più volte nominata all'interno del genere country. Da parte sua, i BTS si candidano per ottenere il riconoscimento per la migliore canzone del gruppo pop con la canzone «Butter» e Brandi Carlile aspira a vincere il Grammy per la canzone dell'anno per «A Beautiful Noise», eseguita con Alicia Keys. Dopo essere stati rinviati a gennaio a causa della pandemia, quest'anno i Grammy si terranno alla MGM Gran Garden Arena di Las Vegas (USA) invece che allo Staples Center di Los Angeles, e saranno presentati dal comico Trevor Noah. CAPO gac/bpm/cpy