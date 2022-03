Biden sotto pressione per rimuovere le norme sanitarie che potrebbero espellere gli immigrati

Con un forte calo dei casi, incluso il suo stesso partito, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è sotto pressione per rimuovere gli standard sanitari che gli consentirebbero di espellere gli immigrati con il pretesto di una pandemia.

Alla fine della scorsa settimana, i Centri statunitensi per il controllo delle malattie (CDC) hanno deciso che lo standard sanitario noto come Titolo 42, che consente l'espulsione dei migranti, non si applica più ai minori non accompagnati, ma rimane lo stesso per adulti e famiglie.

A febbraio, le autorità statunitensi per l'immigrazione hanno intercettato 164.973 persone che hanno attraversato il confine tra Stati Uniti e Messico, con un aumento del 7% rispetto a gennaio, ha detto martedì l'Agenzia statunitense per la protezione delle dogane e delle frontiere (CBP).

Di questi, 91.513 o il 55% erano ammissibili alla deportazione ai sensi del titolo 42, principalmente dal Messico e dall'America centrale.

Gli standard sanitari imposti dall'ex presidente repubblicano Donald Trump consentono l'espulsione degli immigrati, sostenendo che potrebbero essere portatori di covid-19.

Tuttavia, secondo il CDC, il numero di casi di COVID-19 negli Stati Uniti è di circa 40.000 casi ogni giorno, rispetto alle 700.000 persone a metà gennaio, e oltre l'80% delle persone di età superiore ai 5 anni ha ricevuto almeno 1 dose di vaccino contro il coronavirus.

Ecco perché quattro importanti democratici dichiarano di essere «delusi» dalla decisione del governo di mantenere il titolo 42.

Il leader della maggioranza democratica al Senato Chuck Schumer (Chuck Schumer) e il presidente della commissione per gli affari esteri del Senato, Bob Menendez, e il senatore Corey Booker e il senatore Alex Padilla hanno definito sabato «l'errore di essere deportati in un luogo dove le famiglie con bambini minorenni possono continuare a soffrire persecuzione e tortura».

«È imbarazzante che l'agenzia (CDC) continui a raccomandare l'uso diffuso di questa rigorosa politica al confine e contraddice i segnali schiaccianti di ripresa dalla pandemia», ha detto in un comunicato che chiede «ristabilire la protezione umanitaria al confine».

- ombra repubblicana -

Anche i gruppi di difesa della migrazione si oppongono alle regole.

Blaine Bookey, direttore legale del Center for Gender and Refugee Research, ha dichiarato: «La politica del titolo 42 di chiudere le porte dei richiedenti asilo è illegale e non ha basi reali (...) Non si tratta di protezione contro le epidemie ed è stato più volte criticato dagli esperti di sanità pubblica.

«Biden ha posto fine a questa politica e (...) È necessario riprendere le procedure di asilo alla frontiera».

Allora perché il presidente non precipita?

Joe Biden sostiene una politica migratoria e un percorso di cittadinanza «più umani» per milioni di immigrati. In un discorso con il Congresso all'inizio di marzo, ha chiesto nuovamente di approvare la riforma dell'immigrazione «una volta per tutte», ma la sua riluttanza a revocare il Titolo 42 potrebbe essere dovuta a diversi fattori.

«L'attraversamento del confine è una questione politica importante per le basi repubblicane e i politici repubblicani», secondo i sondaggi, pochi mesi dopo le elezioni di medio termine di novembre, dove il presidente democratico potrebbe perdere il controllo del Congresso. Jessica Bolter, analista della politica migratoria, Istituto (MPI).

E ha aggiunto: «Se l'amministrazione rilascerà il Titolo 42, è molto probabile che i valichi di frontiera aumenteranno, almeno temporaneamente», ha aggiunto.

Quando il governo già critica su questo fronte e sa che «i paesi a guida repubblicana sono molto propensi a contestare la risoluzione» di questa regola in tribunale, sanno che «potrebbero esitare a dare più munizioni politiche ai repubblicani». Come per altre modifiche introdotte dall'amministrazione, affermano gli esperti di questo centro di ricerca americano.

Bolter sta valutando un'altra ipotesi. È che Biden vuole stabilire una nuova strategia di frontiera prima di abolire l'attuale strategia di frontiera.

«Un quadro alternativo di gestione delle frontiere per dimostrare che l'amministrazione mantiene il controllo (...) Ti consigliamo di essere in grado di implementarlo».

/dga