Badosa mantiene vivo il doppio sogno ed è già nei quarti di finale di Indian Wells

Los Angeles (USA), 15 Mar Il sogno del doppio a Indian Wells è ancora vivo per Paula Badosa. Dopo essere stata incoronata nel torneo californiano nel deserto nel 2021, la Spagnola avanza costantemente questo martedì si è qualificata per i quarti di finale dopo aver sconfitto la canadese ecuadoriana Leylah Fernández. Molto solido dall'inizio alla fine, Badosa, settimo nella classifica WTA, ha sconfitto Fernández, numero 21 nella classifica mondiale, con un doppio 6-4 in un'ora e 42 minuti. Badosa, che è l'unico spagnolo a vincere Indian Wells e che ha vinto nove vittorie consecutive in questo torneo tra lo scorso anno e quest'anno, affronterà giovedì nei quarti di finale la vincitrice del cross tra la russa Veronika Kudermetova e la ceca Marketa Vondrousova. La leggendaria Martina Navratilova è l'unica tennista a vincere due volte di fila a Indian Wells (1990 e 1991). Dopo aver sconfitto la connazionale Sara Sorribes Tormo al terzo turno, Badosa ha affrontato martedì e sul campo centrale di Indian Wells con Leylah Fernández, appena 19 anni ma che ha fatto scalpore nel 2021 raggiungendo la finale degli US Open. Badosa è partito in modo molto sicuro dal fondo della pista e si è risolutamente assicurato il suo servizio. Lo spagnolo ha presto messo in difficoltà il servizio di Fernández, con un gioco molto audace e colorato ma anche dato a commettere errori. La canadese ha salvato quattro palle dal «break», ma nel quinto la sua battuta d'arresto è andata a rete e Badosa ha preso il controllo del match (4-3). Fernández ha reagito immediatamente rompendo anche il servizio di Badosa, ma lo spagnolo ha risposto senza perdere tempo con un nuovo «break» dopo un magnifico destro incrociato in angolo (5-4). Badosa ha finalmente segnato il primo set dominando con il suo servizio e il suo destro (81% dei punti vinti con il suo primo servizio). La foto sembrava molto buona per Badosa visto che nel 2022 aveva vinto tutte le 11 partite in cui aveva vinto il primo set. Tuttavia, Fernández si è fatto avanti nel secondo set ed è stato molto più aggressivo contro un Badosa il cui unico ma tutta la notte è stato doppio difetto (7 in totale). La partita, di grande livello, ha vissuto in quell'inizio del secondo set una delle sue fasi più emozionanti con entrambi i giocatori di tennis che si sono scambiati colpi senza tregua. Badosa ha stretto i denti e ha risolto due palle «break» contro, ma il suo momento è arrivato con 0-40 a favore e 2-2 sul tabellone. Fernández, sempre più frustrata dall'affidabilità della sua rivale, ha vinto tre punti di fila e sembrava essere uscita da quel pasticcio, ma alla fine ha concesso la pausa con una nuova battuta d'arresto che è rimasta in rete (3-2). Con il vento a suo favore, Badosa ha esibito il suo miglior tennis, ha smantellato l'ultima resistenza di Fernández con grande forza alla sua destra e serve, e ha tirato fuori brillantemente il biglietto per i quarti e ricordando a tutti i suoi rivali a Indian Wells che il difensore del titolo è desideroso di ripetere nel 2022. CAPO dvp/cav