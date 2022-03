A Mehndi manca un classico. Arriva Rodrigo e Benzema è in dubbio

Madrid, 16 marzo Il francese Ferrand Mendy viene ferito dai rapitori della gamba sinistra e lo fermerà tra il 10 e il 15, il che fa insospettire il connazionale Karim Benzema e manca questa classica di domenica (21:00 CET, -1 GMT), dove arriva il brasiliano Rodrygo Goes. Dei tre calciatori infortunati in una vittoria contro il Maiorca (0-3) lunedì, La Liga, leader del Santander, ha aumentato le entrate del Real Madrid a 10 punti sul Siviglia, e solo Rogygo ha confermato la sua presenza per l'FC Barcelona. L'attaccante brasiliano ha ricevuto un calpestio da Railo e ha dovuto lasciare lo stadio senza sostenere la gamba destra, ma questo mercoledì è già stato in grado di allenarsi con un po' di dolore dopo essersi preso una pausa. Il pensionato Benzema, che si è infortunato in un gemello alla gamba sinistra poco dopo aver firmato un secondo gol a Maiorca, è tornato a lavorare con un fisioterapista del Real Madrid e, come indica l'EFE, il club ha rinviato la risonanza a venerdì per scoprire il grado di disagio. Il test era previsto per questo mercoledì, ma l'attaccante ha ancora qualche disagio nella zona.Certo, non è ancora escluso domenica dalla decisione che può essere presa anche alla vigilia della partita. La persona sicura è Mehndi. Il video test ha confermato l'infortunio dei rapitori e non tornerà fino a quando la squadra nazionale non si fermerà fino a quando il Real Madrid non ha visitato il Celta de Vigo il 2 aprile. Poiché il brasiliano Éder Militao si è allenato con il resto dei suoi compagni di squadra dopo aver superato l'influenza che gli ha impedito di giocare a Maiorca, l'italiano Carlo Ancelotti recupera un'efficace capitale difensiva e fa correre lo spagnolo Nacho Fernández come candidato principale. Per sostituire Mehndi sulla sinistra, come ha fatto nella sua rimonta con il Paris Saint-Germain nel 16° turno di Champions League. 1011880 uterus/auto