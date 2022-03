4-2. New York City lascia vivo il Guatemala e va in semifinale al Concacaf

Città del Guatemala, 15 marzo Gli Stati Uniti New York City si sono qualificati per le semifinali della concacaf champions league martedì grazie ai loro gol in trasferta, dopo essere caduti contro Comunicaciones del Guatemala 4-2 (5-5 complessivo). Il campione di football americano è sopravvissuto alla sconfitta nella gara di ritorno dei quarti di finale della competizione regionale, dopo essere arrivato in Guatemala con il vantaggio conquistato nell'andata in Connecticut (Stati Uniti), una settimana fa, dove ha battuto Comunicaciones 3-1. La partita sembrava essere una procedura per il club MLS (Major League Soccer of the United States) dopo aver portato in vantaggio 1-0 e 2-1, ma gli americani hanno finito per chiedere il fischio finale e hanno visto la loro eliminazione dal torneo più importante della Confederazione calcistica nordamericana, centroamericana e caraibica (CONCACAF) UN GIOCO DI FOLLIA L'attaccante argentino Valentín Castellanos ha aperto le marcature per New York City al 31° minuto con un calcio di punizione che si è intrufolato a lato della barriera del portiere di Comunicaciones Kevin Moscoso. Tuttavia, la gente del posto non si è arresa e ha pareggiato alla fine del primo tempo con l'attaccante guatemalteco del Costa Rica Andrés Lezcano, che ha rubato una palla sul terreno statunitense e con un tiro forte ha decretato il pareggio. New York City è tornato in vantaggio con un gol del brasiliano Talles Magno al 53° minuto, ma Comunicaciones, guidata dall'uruguaiano William Coito Olivera, ha risposto con i gol di Nicolás Samayoa e Lynner Garcia, tra il 69° e il 72° minuto. El Comunicaciones ha tentato la rimonta nel secondo tempo con quasi 6.000 persone allo stadio Doroteo Guamuch Flores di Città del Guatemala, una capacità limitata dal covid-19, e si è avvicinato al suo obiettivo con un gol di José Contreras all'88° minuto. Tuttavia, non è bastato e la squadra statunitense, guidata dal norvegese Ronny Deila, ha ottenuto la qualificazione dopo aver sopportato sei minuti di tempo aggiunto nella propria area, in cui il club guatemalteco è arrivato vicino a segnare il gol che avrebbe dato loro la storica qualificazione. L'eliminazione lascia Comunicaciones focalizzata sul torneo Clausura 2022 del calcio locale, dove si colloca al terzo posto ma con una partita in meno che potrebbe portarlo in testa, attualmente nelle mani del campione locale, Malacateco. Scheda tecnica: 4. Comunicazioni: Kevin Moscoso;, Jose Corena, Alexander Larin, Nicolas Samayoa, Allen Yanes; Rodrigo Saravia (m 71, Karel Espino), Jorge Aparicio (m 62, Lynner Garcia), Jose Manuel Contreras; Andres Lezcano (m 62, Andres Lezcano), Kevin Lopez (m 71, Ivan Garcia) e Juan Anangonó. Allenatore: William Coito Olivera (uruguaiano) 2. New York City: Sean Johnson; Thiago Martins, Malte Amundsen (n° 60, Christopher Gloster), Alexander Callens, Maxime Chanot; Nicolas Acevedo, Andres Jasson, Alfredo Morales (m 60, Keaton Parks), Maximiliano Moralez (m 60, Thiago Andrade); Valentin Castellanos (m 60, Heber Araujo) e Talent The Great. Allenatore: Ronny Deila (norvegese) Gol: 0-1, m.31: Valentín Castellanos. 1-1, m.44: Andrés Lezcano. 1-2, m.53: Grandi Dimensioni. 2-2, m.69: Nicolas Samayoa. 3-2, m.72: Lynner Garcia. 4-2, m.88: José Contreras. Arbitro: Costaricano Ricardo Montero. Ha ammonito Anangonó, Contreras e López per le comunicazioni, così come Moralez per New York City. Incidenti: ritorno dei quarti di finale della concacaf champions league giocata allo stadio Doroteo Guamuch Flores di Città del Guatemala davanti a quasi 6.000 persone. José Carlos Mobile