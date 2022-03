3-0.L'argentina Suarez e l'Uruguay Zazpe classificano East Oil

La Paz, 15 marzo, gli argentini Facundo Suárez e Leandro Jazpe, in Uruguay, hanno siglato una vittoria per 3-0 contro la Royal Paris di Oriente Petrolero in un duello tra la squadra boliviana e la fase a gironi di Coppa Sud America martedì. La vittoria di stasera si è aggiunta alla vittoria dell'andata 2-3 guidata dal regista boliviano Erwin 'Platini' Sánchez, raggiungendo 6-2 sull'intero tabellone. Il gol dell'ispirato argentino Ariete è arrivato nei minuti 65 e 84, mentre Zazpe ha segnato il 95° per la squadra che ha giocato in casa stasera allo stadio Ramón «Tahuichi» Aguilera di Santa Cruz. Conoscendo i benefici dell'andata, Oriente Petrolero ha riempito il centrocampista contro il Royal Paris, che ha cercato di contrastare i gol rivali attraverso un lungo passaggio alla ricerca di un attaccante. La disputa di metà del settore si è riflessa nei quattro cartellini gialli, dove il giudice ecuadoriano Augusto Aragon ha mostrato una mancanza di chiare opportunità da gol durante la prima metà dell'anno. Nella seconda metà dell'anno, la situazione non è cambiata molto, fino a quando Suarez non ha aperto un conto dopo un difficile gioco privato a causa di un errore all'inizio di Royal Pari in 65 minuti. L'allenatore del «Real Estate» Julio Baldivieso ha deciso di rafforzare la sua offensiva, e in quel tentativo, il rivale ha usato il divario al centro del campo per provocare un contrattacco con un finale di Suarez per 84 minuti. Con la resa del Royal Paris, Oriente Petrolero ha avuto il tempo di dare grazia a Zazpe Heather, che ha battuto il portiere Daniel Baka. - Scheda tecnica: 3. Olio est: Wilson Quinonez; Maximiliano Kerr, Sebastian Alvarez, Leandro Jaspe, Carlos Roca; Juan Rivera (m.54, Miguel Rios), Daniel Rojas (m 60, Juan Mercado), Victor Dorrego, Ricardo Sandoval (m 73, Jose Verdesio), Hector Sanchez (73 m., Hugo Rojas); Pacundo Suárez. Allenatore: Erwin Sanchez. 0.Royal Park: Daniel Baka; Esteban Orpano, Gimmer Giustiniano, Roberto Lujuraga (25, Jefferson Virreira), Marvin Bezarano; Emmanuel Amoroso, Jose Chavez (m 67, John Perez), Hernan Rodriguez (m 46, John Garcia), Rudy Cardozo (m 67, Pedro Azog); Rolando Blacks Byrne (m 63, Miguel Angel Murillo) e Gilbert Alvarez. Allenatore: Julio Cesar Valdivieso. Gol: 1-0, m.65: Facundo Suárez. 2-0, m.84: Facundo Suárez. 3-0, m.95: Leandro Jazpe. Arbitro: L'ecuadoriano Augusto Alarcón ammonisce Rivera, Justiniano, Sanchez, Virreira e Orpano. Il caso: La gara di ritorno della prima tappa della Copa Sudamericana si è giocata allo stadio Ramón Aguilera di Santa Cruz. gr/auto