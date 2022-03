2-1. Il generale Caballero entra nella fase a gironi mentre debutta nel torneo

General Asuncion, 15 Mar Caballero ha battuto il Sol de America 2-1 allo stadio Defensores del Chaco di Asuncion martedì per passare al torneo continentale per la prima volta in una partita di ritorno tra squadre paraguaiane per avanzare alla fase a gironi della Copa Sudamericana. In questo modo, il generale Caballero ha confermato ciò che ha fatto all'andata quando ha battuto il Sol de America 0-3. Nella partecipazione di martedì, il punteggio è stato presto irregolare: in sei minuti il centrocampista argentino Juan Heinz ha segnato un gol per la squadra guidata da Gustavo Bovadilla. Tuttavia, Sol de América ha reagito rapidamente e ha pareggiato la partita con l'attaccante Nildo Viera. Ha trasformato il rigore in gol in 9 minuti. Nella seconda metà dell'anno, il generale Caballero salutòsul campo con un atteggiamento verso la vittoria, e il volante Ezequiel Alfonso ha segnato un secondo gol in 58 minuti e ha segnato un punteggio totale di 5-1. La fase a gironi, concordata dal generale Caballero, includerà sei squadre argentine e sei squadre brasiliane e quattro club che sono stati eliminati nella terza fase della Copa Libertadores. Il vincitore di ogni zona può avanzare a 16 round del torneo. Il sorteggio per la fase a gironi della Copa Sudamericana si svolgerà il 25 marzo a Rouque (Paraguay) con un sorteggio per la stessa istanza della Copa Libertadores. sd/auto/grotta