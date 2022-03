Gli Stati Uniti cercano un approccio regionale alla migrazione e all'asilo

SAN JOSÉ, Costa Rica (AP) — Di fronte alla probabilità di un'eventuale riapertura del confine meridionale ai richiedenti asilo, il governo degli Stati Uniti esorta i suoi alleati latinoamericani a rafforzare i controlli sulla migrazione ed espandere i propri programmi di asilo.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è sottoposto a crescenti pressioni da parte dei leader del suo stesso partito per porre fine alle restrizioni sull'asilo in vigore da marzo 2020 per frenare la trasmissione di COVID-19.

Il segretario alla Sicurezza Interna Usa Alejandro Mayorkas ha incontrato i funzionari costaricani martedì, un giorno dopo aver tenuto colloqui con il Messico. Il sostegno degli alleati sarebbe fondamentale per controllare un picco di migrazione quando tali restrizioni verranno revocate.

Entrambi i paesi sono cruciali, hanno le proprie norme in materia di asilo e sono vie di transito verso gli Stati Uniti per gli immigrati provenienti dal Sud America e da fuori delle Americhe.

Il mese scorso, il Costa Rica ha iniziato a richiedere visti per venezuelani e cubani, una misura per frenare la loro migrazione verso il nord. Il Messico, che richiedeva già i visti per i cubani, ha aggiunto i venezuelani a gennaio.

Le autorità statunitensi hanno avuto 3.072 incontri con venezuelani al confine messicano a febbraio, rispetto ai 22.779 del mese precedente. Questi dati diffusi martedì dimostrano l'impatto del nuovo requisito messicano per i venezuelani, in vigore dal 21 gennaio. I colombiani non hanno bisogno di un visto per recarsi in Messico e ci sono stati 9.600 incontri, rispetto ai 3.911 di gennaio.

In totale, le autorità statunitensi hanno trovato migranti 164.973 volte nel mese di febbraio, ben al di sotto del picco di 200.000 in agosto, ma più di 154.745 a gennaio e 101.099 a febbraio 2021, secondo la US Customs and Border Protection (CBP).

Nel suo discorso sullo stato dell'Unione di qualche settimana fa, Biden ha detto che «stiamo ottenendo impegni e sostenendo i nostri alleati in Sud e Centro America per accogliere più rifugiati e proteggere i propri confini».

Biden si è ampliato su quelle dichiarazioni la scorsa settimana, quando ha ospitato il presidente colombiano Ivan Duque alla Casa Bianca.

«Chiedo un nuovo quadro per come le nazioni di tutta la regione possano gestire collettivamente la migrazione nell'emisfero occidentale», ha detto Biden. «Il nostro obiettivo è... firmare una dichiarazione regionale sulla migrazione e la protezione a giugno a Los Angeles, quando gli Stati Uniti ospiteranno il vertice delle Americhe».

Con un approccio più regionale all'asilo, Costa Rica, Panama e Colombia potrebbero essere considerati paradisi sicuri, ha affermato Alan Bersin, che era a capo del CBP durante la presidenza di Barack Obama.

«Per controllare i picchi migratori al confine, dovremmo offrire asilo offshore» in altri paesi, ha detto Bersin. «Questo tipo di approccio regionale alla migrazione sarà fondamentale».

Tuttavia, anche i paesi con sistemi di asilo relativamente competenti, come il Messico, il Costa Rica e la Colombia, sono stati sopraffatti negli ultimi anni.

In Messico, 131.448 persone hanno chiesto asilo lo scorso anno, quasi il doppio della registrazione pre-pandemica, che era di 70.000 nel 2019 e più di 100 volte di più rispetto al 2013.

Da quando è scoppiata la crisi politica in Nicaragua nel 2018, il Costa Rica ha accolto decine di migliaia di nicaraguensi ogni anno. La Costa Rica è passata da 68 e 67 richiedenti asilo nel 2016 e 2017, rispettivamente, a 59.450 l'anno scorso, l'89% dei quali nicaraguensi. Solo a gennaio, la Costa Rica ha ricevuto 5.350 domande.

Ciò che complica ulteriormente la situazione in Costa Rica è il secondo turno delle elezioni presidenziali del 3 aprile, in un momento in cui la disoccupazione raggiunge il 13,1%. La scorsa settimana, la polizia ha espulso quasi 2.000 persone, per lo più nicaraguensi, che hanno cercato di stabilire un insediamento informale nella capitale.

1,8 milioni di venezuelani vivono in Colombia a causa della crisi politica ed economica in quel paese e ha offerto loro lo status di protezione temporanea.

E Panama ha una capacità di asilo molto limitata, con meno di 10.000 domande elaborate nel 2019, prima della pandemia.

A loro volta, Messico e Colombia sono paesi che continuano a generare un gran numero di migranti a causa della violenza e della mancanza di opportunità economiche.

«Questi non sono esattamente paesi che hanno la capacità di ospitare molte persone che richiedono molto sostegno», ha affermato Maureen Meyer, vicepresidente dei programmi per l'Ufficio per gli affari latinoamericani di Washington, un'organizzazione non governativa per i diritti umani.

A suo avviso, qualsiasi soluzione non dovrebbe includere solo il rafforzamento dei sistemi di asilo, ma alternative per coloro che non hanno i requisiti per l'asilo, ma che hanno urgentemente bisogno di emigrare.

«E l'altra faccia della medaglia è che, finché gli Stati Uniti mantengono chiuso il loro sistema di asilo per la maggior parte dei richiedenti, sembra molto difficile incentivare gli altri paesi a fare qualcosa che gli Stati Uniti non fanno», ha detto Meyer.

I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) venerdì hanno ritirato un ordine che nega l'asilo ai bambini migranti non accompagnati. La norma nota come Titolo 42, emessa nell'era Trump e intitolata a una legge sulla salute pubblica del 1944, rimane in vigore per gli adulti e le famiglie che viaggiano con bambini.

L'analista dell'International Crisis Group per il Centro America, Tiziano Breda, ha osservato che le tensioni diplomatiche statunitensi con Guatemala ed El Salvador «complicano l'attuazione di possibili piani regionali».

L'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha sollecitato un approccio regionale per qualche tempo, mentre cerca di aiutare i paesi dell'emisfero a costruire capacità per accogliere rifugiati e richiedenti asilo, ha detto la portavoce Sibylla Brodzinsky.

Ma ha fatto la differenza dal «spostare il peso», cioè «non assumersi responsabilità, ma chiedere ad altri paesi di farlo».

L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ha chiesto a lungo al governo degli Stati Uniti di porre fine all'uso del titolo 42 alla frontiera.

Il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer ha dichiarato sabato di essere perplesso dal fatto che il CDC stia continuando «questa politica draconiana al confine» tra forti segnali di ripresa dalla pandemia.

Le visite di Mayorkas potrebbero gettare le basi per il ritiro di tale misura.

Il giornalista di AP Elliot Spagat di San Diego ha contribuito a questa azienda.