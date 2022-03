Declinazione del mandato: PAN ha accusato Morena come Fepade per l'uso elettorale di programmi sociali

Kenia López Rabadán, vice coordinatore del Partito di Azione Nazionale (PAN) del Senato della Repubblica, ha presentato una denuncia al Procuratore Speciale per i Crimini Elettorali (FEPADE ) contro il partito Mobi Miento de Regeneration Nacional (Morena) per l'uso elettorale dei social programmi. .

In un documento diffuso dal senatore Panista, il Cherry Party è accusato di «essere responsabile dell'attuazione di una campagna ingombrante che colpisce i cittadini».

Secondo López Rabadán, la campagna si è dimostrata valida nel dispiegamento di propaganda che condiziona la fornitura o la continuità di programmi sociali, come pensioni per anziani, borse di studio per giovani e bambini e assistenza alle donne e alle campagne. «Anche forzando un voto, la metropolitana può continuare per una tassa di 5 pesos o continuare ad applicare il vaccino». Il legislatore ha aggiunto.

Informazioni in fase di sviluppo

