Cheongpajo: risultati della vittoria martedì 15 marzo

Poiché la National Public Assistance Lottery ha tenuto una lotteria Chispazo ogni martedì, questo 15 marzo, i risultati del premio 8963 sono i seguenti:

Prenditi

cura dei tuoi biglietti. Se sei un vincitore, è molto importante perché è una ricevuta ufficiale per ricevere il premio, conservarlo in un luogo sicuro ed evitare di essere danneggiato.

Puoi raccogliere denaro fino a 60 giorni di calendario, a partire dal giorno successivo al concorso in questione. Alla fine di questo periodo, il diritto a ricevere il premio scadrà e la destinazione finale sarà il Tesoro federale a beneficio dell'assistenza pubblica.

Tutti i premi saranno pagati nella valuta nazionale e in conformità alle condizioni specificate sul retro del biglietto e ai regolamenti della lotteria o ai regolamenti applicabili. La previsione tratterrà le imposte come previsto dall'articolo 163 della legge sull'imposta sul reddito.

Sorteggio: 8963

Data: 15 marzo

Combinazioni vincenti: 01, 04, 08, 23 e 26

Per un'

estrazione dal vivo di questo e per ogni premio detenuto nelle previsioni della lotteria nazionale, vai al link.

Chispazo organizza due lotterie al giorno dal lunedì alla domenica, quindi puoi iscriverti a Chispazo de las Tres, che si terrà alle 15:00, e Chispazo Clásico, che si terrà alle 21:00.

Controlla qui l'elenco ufficiale dei risultati dell'estrazione Chispazo, il numero di premi e gli importi delle vincite. Puoi trovare ciascuno dei vincitori storici della lotteria a questo link.

(Foto: Cuartoscuro)

Come gioco a Cheongpajo?

Per partecipare a Chispazo, è necessario acquistare una ruota per 10 pesos. Questa ruota ha 5 quadrati di 28 numeri ciascuno, in modo da poter creare una varietà di combinazioni. Devi scegliere il numero con cui vuoi giocare.

Allo stesso modo, è possibile indicare all'agente di previsione di inserire un numero nel sistema senza utilizzare il volante.

Se vuoi lasciare tutto al caso, chiedi al Forecast Agent di Chispatico, e il sistema selezionerà un numero a caso.

Il barattolo passa casualmente la sfera con il numero corrispondente. Per vincere, il numero deve corrispondere al numero selezionato. Più ne abbini almeno due, più alto sarà il premio.

Se non c'è il vincitore del primo posto alla lotteria, il mercato azionario sarà condiviso con i vincitori del secondo posto e, se il secondo posto non viene vinto, il mercato azionario verrà distribuito al vincitore del 3° posto.

(Foto: Cuartoscuro)

Cos'

è la lotteria nazionale?

La

National Lottery for Public Assistance è un'istituzione decentralizzata del governo federale, che è responsabile dello svolgimento di una lotteria con premi per l'assistenza pubblica, cioè la raccolta di fondi e il cambio di direzione per il governo federale. I messicani che raggiungono l'uguaglianza possono soddisfare da soli i loro bisogni urgenti.

Ha una natura giuridica e un patrimonio proprio. Perché riceve risorse di bilancio dal governo federale e raccoglie fondi propri nell'interesse delle persone che crea.

