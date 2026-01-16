Playas, autos y experiencias: el combo que marca la temporada 2026

En este verano 2026, la marca acompaña la temporada alta en los principales destinos turísticos del país

La Costa Atlántica vuelve a convertirse en el escenario donde las grandes marcas buscan algo más que visibilidad: quieren formar parte de la rutina veraniega. Con playas llenas, rutas activas y miles de turistas en movimiento, el verano ofrece el contexto ideal para que las propuestas ligadas al disfrute y la experiencia cobren protagonismo.

En ese clima, la industria automotriz despliega una estrategia que va más allá de la exhibición de productos. La posibilidad de subirse a los vehículos, recorrer médanos o participar de actividades al aire libre se transforma en una forma directa de conectar con el público.

Ese es el espíritu que atraviesa una nueva edición de Ford Summer 2026, el programa con el que la marca del óvalo acompaña la temporada alta en los principales destinos turísticos del país.

Una oportunidad para conocer de cerca la oferta automotriz

Desde Pinamar Norte y Cariló, dos de los puntos más concurridos de la costa, se articula el corazón de la propuesta. Ambos espacios funcionan como centros de referencia para quienes buscan acercarse a la gama de vehículos en un entorno relajado y distendido.

Las travesías al atardecer formaron parte de la agenda de actividades acompañadas por Red Bull (Jaime Romano)

“Como todos los años, estamos presentes aquí en la costa argentina, con el objetivo de acercarle al público en general nuestra línea de productos, pero también para relacionarnos con nuestros clientes. El fin es que puedan venir a hacer pruebas de manejo, travesías o clínicas de manejo”, explica Pablo López, gerente de Marketing de Ford Argentina.

En Cariló, el stand ofrece un recorrido por la gama completa, con pick-ups y SUV pensadas para el uso recreativo, el confort y la aventura. El espacio combina diseño, tecnología y versatilidad, y permite observar de cerca modelos orientados tanto al uso cotidiano como a experiencias más exigentes.

“Es un momento para socializar, estar cerca y, además, conocer toda la oferta de productos”, agrega López, en diálogo con Infobae.

Experiencias que llevan la acción a la arena

A pocos kilómetros, en Pinamar Norte, el Off-Road Campus es el punto de encuentro para quienes buscan pasar del stand al volante. Allí, los vehículos de la familia Raza Fuerte son protagonistas de distintas actividades pensadas para terrenos exigentes.

El Off-Road Campus se convirtió en uno de los principales puntos de encuentro en la Costa Atlántica (Jaime Romano)

El predio suma además servicios prácticos, como calibración de neumáticos para circular por médanos y un rooftop con espacios de cowork al aire libre, conectividad y áreas de descanso, pensado para quienes combinan vacaciones y trabajo remoto.

Una agenda que recorre toda la costa

La propuesta no se limita a Pinamar y Cariló. Mar del Plata y Chapadmalal también forman parte del calendario, con activaciones vinculadas al deporte y la cultura urbana.

El golf se suma con la presencia de la marca en el Abierto del Sur, uno de los torneos más tradicionales del país, que se disputa del 21 al 25 de enero. El surf también ocupa un lugar destacado, con participación en eventos como Quiksilver Full Moon Sessions, Más Aloha por Favor y el RVCA Pro.

Skaters participaron de una de las activaciones urbanas realizadas durante la agenda de verano en la costa (Jaime Romano)

Por su parte, el skate completa el mapa de actividades con la competencia DC Concrete Lines, que se realiza en La Colmena y convoca a riders y público en un entorno urbano.

La agenda se proyecta además fuera del país, con presencia en Punta del Este. Allí, la marca acompañó encuentros vinculados al universo Mustang y fue sponsor oficial de Corona Sunset, integrándose al circuito de eventos del verano uruguayo.

Así, Ford Summer 2026 se consolida como una plataforma que combina producto, entretenimiento y servicios a lo largo de la Costa Atlántica. Con una agenda diversa y sostenida, la marca busca acompañar la temporada alta con experiencias que mezclan movilidad, ocio y contacto directo con los usuarios.