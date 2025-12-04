La comunidad médica homenajeó a un referente de la formación quirúrgica

El Dr. Adolfo Badaloni recibe la distinción de parte del Dr. Martín Duhalde, presidente del Congreso Argentino de Cirugía 2025 (Congreso Argentino de Cirugía)

El Dr. Adolfo Badaloni recibió el reconocimiento “Maestro de la Cirugía”, una distinción entregada por la Asociación Argentina de Cirugía durante el 95º Congreso Argentino de Cirugía. El evento reunió a referentes del sector en el Hotel Hilton Buenos Aires el pasado 27 de octubre.

El título entregado a este reconocido profesional forma parte de los máximos honores que otorga esta entidad científica. Se entrega a quienes cuentan con una carrera destacada en el ámbito de la cirugía general, la docencia y la investigación.

Más de dos décadas al servicio de la salud

Badaloni desarrolló más de 25 años de trabajo en el Centro Médico Vilella. Durante ese recorrido, se especializó en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del esófago y estómago, y se convirtió en un referente nacional de la cirugía digestiva. Además de la práctica profesional, asumió un rol activo en la transmisión de conocimientos y en la formación de equipos médicos.

La distinción entregada a este médico pone el foco en la calidad asistencial, el trabajo colaborativo y la dedicación permanente al paciente. Estas premisas fueron señaladas como aspectos centrales por sus colegas y por la comunidad médica reunida en la ceremonia.

Un compromiso con la formación y la ética profesional

El Comité Científico de la Asociación Argentina de Cirugía selecciona anualmente a un pequeño grupo de especialistas para otorgarles el reconocimiento de “Maestro de la Cirugía”. La selección contempla tanto la excelencia técnica como la vocación docente, la ética profesional y la contribución a la formación de profesionales jóvenes.

Durante la entrega, el Dr. Martín Duhalde, presidente del Congreso Argentino de Cirugía 2025, ofició de anfitrión y resaltó el valor de este tipo de premios para la especialidad. La ceremonia contó con la presencia de docentes universitarios, investigadores y referentes de distintas áreas quirúrgicas.

“Ser reconocido por los colegas es una de las mayores satisfacciones de la profesión. Este premio no solo me honra a nivel personal, sino que también refleja el trabajo en equipo, el esfuerzo constante y la pasión por la medicina que compartimos día a día”, manifestó el Dr. Badaloni luego de recibir la medalla y el diploma honorífico.

El aporte del Centro Médico Vilella

El Centro Médico Vilella, situado en Belgrano R (CABA), se convirtió en uno de los principales escenarios para la labor de este reconocido médico. Desde allí, promovió la actualización permanente y la construcción de equipos multidisciplinarios. Es un referente para la comunidad y para colegas en la formación de nuevos cirujanos.

“El Dr. Badaloni representa los valores que inspiran nuestro trabajo diario. La calidad de atención, el compromiso con el paciente y el respeto por la profesión. Este reconocimiento refleja también el espíritu que buscamos promover desde el Centro Médico Vilella”, expresaron directivos y compañeros del Centro Médico Vilella.

El Congreso Argentino de Cirugía se presenta como el evento científico más relevante de la cirugía general, mínimamente invasiva, robótica y de alta complejidad en la Argentina (Congreso Argentino de Cirugía)

Un congreso de referencia para la comunidad médica

El 95° Congreso Argentino de Cirugía congregó a profesionales de la especialidad y volvió a instalarse como una instancia relevante en la agenda científica de la Argentina. El evento incluyó conferencias, debates y presentaciones sobre cirugía general, técnicas mínimamente invasivas, robótica y procedimientos de alta complejidad.

En el acto de cierre, el Dr. Badaloni recibió este homenaje junto a otros referentes de la cirugía nacional. El emotivo aplauso de la comunidad médica reconoció no solo a los premiados, sino también al trabajo cotidiano de quienes integran los equipos quirúrgicos.

Un legado para las próximas generaciones

La incorporación de este doctor al grupo de “Maestros de la Cirugía” remarca la importancia de la transmisión del conocimiento, la vocación docente y el servicio que caracterizan a los grandes referentes del sector. Las distinciones como esta buscan inspirar a los jóvenes que inician su recorrido profesional y visibilizar los valores centrales del trabajo médico.

El reconocimiento, otorgado en el marco de la Asociación Argentina de Cirugía, simboliza la vigencia de un modelo basado en la ética, la formación continua y la cooperación interdisciplinaria, principios destacados por el Dr. Badaloni en sus más de veinticinco años de trayectoria.