Una nueva pick-up mediana nacional amplía la oferta del segmento en la Argentina

Versatilidad y desempeño off-road marcan la diferencia en la nueva Ram Dakota producida en la Argentina (Stellantis)

El inicio de la comercialización de la nueva Ram Dakota marca un hito para la industria automotriz en la Argentina. Este nuevo modelo, producido en el país, desembarca en el segmento de pick-ups medianas con la promesa de combinar diseño renovado, solidez, confort interior y avances en tecnología.

Su llegada amplía la oferta de vehículos versátiles pensados tanto para el entorno urbano como para diversas exigencias laborales y de ocio.

Las opciones de financiamiento y garantía refuerzan el atractivo de la Ram Dakota para nuevos usuarios (Stellantis)

Una identidad que conjuga fortaleza y modernidad

La nueva Ram Dakota presenta un diseño exterior que privilegia la presencia y la funcionalidad. Se ofrecen dos variantes, Warlock y Laramie, que comparten una base estilística robusta, pero tienen detalles diferenciales orientados a distintos gustos y necesidades.

Ambas versiones incorporan faros delanteros y traseros Full LED, faros antiniebla con función cornering, espejos eléctricos desempañables, protector de cárter, estribos laterales y ganchos de sujeción. El portón de caja asistido y la tercera luz de stop integrada en la caja refuerzan aspectos de seguridad y operatividad.

La Warlock se distingue por un enfoque off-road, con paragolpes y parrilla en Satin Grey, molduras negras, llantas de aleación de 17 pulgadas y la barra antivuelco RAMBAR.

Por su parte, la versión Laramie ofrece una estética más refinada, con paragolpes y molduras al tono de la carrocería, parrilla y espejos cromados, llantas de aleación de 18 pulgadas y la barra de luces LED, que imprime una personalidad moderna y elegante.

Prestaciones que priorizan el trabajo y la versatilidad

La nueva Ram Dakota incorpora un motor turbodiésel 2.2 litros que entrega 200 caballos de potencia y 450 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática de ocho marchas. Esta configuración busca asegurar buenas prestaciones tanto al afrontar tareas laborales como al optar por recorridos recreativos o trayectos cotidianos.

Cabe destacar que el modelo posee un tanque de combustible de 80 litros y un tanque de UREA de 23 litros. El peso en vacío, de 2.150 kg, le otorga solidez y estabilidad estructural. Respecto a la plataforma de carga, ofrece 1.584 mm de largo, 1.409 mm de ancho y 1.201 mm entre pasarruedas, con una profundidad de 502 mm.

El volumen útil asciende a 1.210 litros, lo que habilita el transporte seguro de equipamiento, herramientas, cargas o elementos de recreo. En tanto, la capacidad de carga es de 1.020 kg y la de remolque, de 3.500 kg. Estas cifras la ubican como una alternativa competitiva dentro del segmento.

A su vez, las dimensiones exteriores contribuyen a la maniobrabilidad y a la percepción de robustez: 5.356 mm de largo, 1.965 mm de ancho y 1.822 mm de alto, alcanzando una distancia entre ejes de 3.180 mm. El despeje de 228 mm y los ángulos de entrada y salida específicos para cada versión refuerzan la aptitud para el manejo fuera del asfalto.

Capacidad de carga y desempeño todoterreno resumen la nueva oferta de las RAM Dakota (Stellantis)

Tecnología orientada al usuario

Ambas versiones de la nueva Ram Dakota integran equipamiento de tecnología pensado para facilitar el manejo y mejorar la seguridad y la conectividad. Se destaca el arranque por botón, la llave multifunción Smart Key, la dirección asistida eléctricamente y el freno de estacionamiento eléctrico.

El sistema de tracción ofrece los modos 4AUTO, 2H y 4L con reductora, sumados a las opciones de manejo Normal, Sport, Nieve y Arena. La inclusión de la Cámara 540° y sensores de estacionamiento delanteros y traseros permiten monitorear el entorno, ya sea en la ciudad o ante condiciones más exigentes.

En cuanto al habitáculo, un elemento relevante es su sistema de audio con seis parlantes y dos tweeters, sonido multicanal DTS, y controles al volante. El vehículo también cuenta con monitoreo de presión de neumáticos, que ofrece datos adicionales para una conducción preventiva y eficiente.

Confort y funcionalidad interior

El interior de la nueva Ram Dakota enfatiza el confort y la funcionalidad. El tapizado en cuero negro, el volante regulable en altura y profundidad y los asientos delanteros con regulación eléctrica componen un entorno cómodo y adaptable.

A su vez, el climatizador automático bi-zona asegura la temperatura adecuada en todas las plazas. La consola central de doble altura integra espacios para almacenamiento y conexiones USB A, USB C y toma de 12V, optimizando el uso cotidiano del vehículo.

Las salidas de ventilación traseras y el apoyabrazos trasero suman comodidad. El sistema multimedia de 12,3 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, propone un acceso intuitivo a funciones de información y entretenimiento. El cargador inalámbrico Ram Charger facilita mantener dispositivos móviles listos y organizados.

El interior cuenta también con un revestimiento de techo en color negro, que refuerza la percepción de calidad y distinción.

Seguridad con foco integral

La seguridad recibe especial atención en la nueva Ram Dakota. Ambas versiones incluyen seis airbags, frenos a disco en las cuatro ruedas con sistema ABS y distribución electrónica de frenado, control de estabilidad y tracción, cinturón inercial central trasero y anclajes ISOFIX.

El diseño del habitáculo y los apoyacabezas regulables en altura complementan la protección pasiva y activa. Se incorporan asistencias como control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, detector de punto ciego, frenado autónomo de emergencia y control de ascenso y descenso de pendientes. La versión Laramie suma la alerta de tráfico cruzado, orientada a mejorar la seguridad en maniobras de retroceso.

Un diseño robusto y equipamiento completo definen la propuesta de la Ram Dakota. (Stellantis)

Mecánica adaptable y eficiente

La motorización turbodiésel de la nueva Ram Dakota se traduce en potencia, capacidad de respuesta y eficiencia. El sistema de tracción integral permanente (AWD), junto a la posibilidad de optar por un estilo más deportivo con RWD, permite adaptar el uso a diferentes escenarios y necesidades.

La arquitectura del vehículo contempla frenos a disco en ambos ejes y sistemas de suspensión diseñados para equilibrar robustez, confort y desempeño fuera del pavimento. La suspensión delantera es independiente con doble horquilla baja, mientras que la trasera incorpora eje rígido con amortiguadores y elásticos de dos etapas.

Opciones comerciales, financiación y accesorios

RAM acompaña el lanzamiento de la Dakota con una financiación con tasa fija del 0% a 12 meses para un monto de hasta 30 millones de pesos, líneas de créditos UVA para financiar el 80% del valor en 60 cuotas y créditos personales de hasta 15 millones de pesos, pensados para sectores como el oil & gas, minería y agro.

En cuanto a planes de ahorro, la opción Warlock se ofrece con un plan de 84 meses y adjudicaciones programadas. Los nuevos suscriptores acceden a un 50% de descuento en el seguro del vehículo durante los primeros tres meses.

La garantía cubre cinco años o 150.000 kilómetros, lo que ocurra primero. La oferta de más de 40 accesorios originales facilita personalizar la pick-up según las necesidades del usuario, ya sea para viajes, trabajo o estilos particulares.

Para más información, se puede ingresar aquí.