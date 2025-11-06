Una alianza entre moda y cuidado de la ropa apuesta por el perfume duradero

Cher - Downy

La primera semana de octubre marcó el inicio de una colaboración poco habitual en la escena del consumo argentino. Las marcas Downy y CHER trabajaron juntas con el objetivo de integrar el perfume duradero en el mundo de la indumentaria.

La iniciativa fue presentada en el marco de un evento que se realizó en el Alto Palermo. Se montó un espacio especial al que asistieron varias de las personas que transitaban por este centro comercial porteño.

Bajo el lema “Un poquito de Downy, un montón de perfume”, una colección de CHER fue prelavada íntegramente con los productos de esta marca de suavizantes, permitiendo que cada prenda conserve su aroma luego de varios lavados.

La colaboración entre Downy y CHER propone una nueva forma de mantener el perfume en las prendas desde el primer uso (Andrés Montes de Oca)

El impulso principal de esta acción surgió del desafío de demostrar un beneficio tradicionalmente intangible. Según informaron desde la marca, alrededor del 80% de las prendas nuevas pierde el aroma original, apenas pasan por el lavarropas.

Con esta campaña, se propuso revertir esa tendencia al asegurar un perfume distinguible y que permanezca en cada pieza, tanto en el primer uso como en los lavados posteriores.

“El perfume duradero es clave en la experiencia de disfrutar las prendas. Esta alianza nos permite ilustrar cómo una pequeña cantidad de nuestros productos puede perfumar una colección entera, invitando al consumidor a ‘vestirse de perfume’ y disfrutar de ese aroma prolongado, del primer al último lavado”, expresó Victoria Avalle, brand manager de Downy.

Para Rubén Troilo, director creativo de Cher, esta iniciativa permite prolongar esa sensación de “nuevo” que vuelve cada prenda más especial. “La moda no solo se ve: también se siente y se huele. Es una experiencia que conjuga diseño, sentidos y vida cotidiana”, afirmó.

La integración de soluciones en el lavado redefine la relación entre moda y vida cotidiana (Andrés Montes de Oca)

El perfume como protagonista en las prendas

El valor diferencial de esta colaboración radica en que todo el proceso de prelavado se realizó con una pequeña cantidad de producto que permitió perfumar la totalidad de las prendas de la colección. Esto ejemplifica la capacidad de rendimiento del suavizante, donde “un poquito” es suficiente para lograr un resultado notorio.

Cada persona que adquiera alguna prenda de la colección de CHER recibe también un envase de Downy de regalo, diseñado para favorecer la continuidad de esa experiencia sensorial en casa.

Innovación en la experiencia de compra de moda

Habitualmente, las propuestas innovadoras en moda involucran cambios en los materiales, diseños o campañas visuales. En este caso, el enfoque estuvo orientado a transformar la experiencia del aroma, muchas veces relegada en el rubro indumentaria.

La campaña generada por la agencia GUT Buenos Aires abordó desde el inicio la pregunta sobre cómo volver visible un atributo que se percibe de forma sensorial, pero suele pasar desapercibido a nivel comunicacional.

La respuesta se centró en la creación de una experiencia cotidiana que involucra el disfrute de la ropa no solo desde lo visual o funcional, sino también a partir del perfume. Con este trabajo, el perfume de Downy pasa a ser parte central de la vivencia vinculada a la moda.

“El desafío era hacer visible lo invisible. Encontramos en la unión de Downy y Cher una forma disruptiva de demostrar un beneficio funcional a través de la moda y el lifestyle, con un impacto que trasciende categorías”, explicó Diego Fernández Posada, ECD de GUT Buenos Aires.

Downy y CHER se unen para ofrecer una experiencia sensorial que perdura a lo largo del tiempo en la indumentaria (Andrés Montes de Oca)

Impacto y nuevos hábitos en el cuidado de la ropa

La inclusión de un envase de Downy con cada compra, tanto en tiendas físicas como en el canal digital de CHER, invita a incorporar un nuevo hábito en el cuidado doméstico de las prendas. De ese modo, la experiencia sensorial del perfume trasciende el momento de la compra y se proyecta en la vida cotidiana.

La iniciativa impulsa la posibilidad de vincular el aroma y el diseño, destacando la importancia de los sentidos más allá de lo visual.