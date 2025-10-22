In House

Más allá de Punta Cana: el destino emergente que marca tendencia en República Dominicana

El país caribeño, uno de los preferidos por los turistas argentinos, amplía su gama de opciones con nuevas experiencias que combinan lujo, naturaleza y sustentabilidad

El Caribe se consolida como el destino favorito de los argentinos para vacaciones de sol y playa (Piamonte)

El deseo de viajar en busca de sol, mar y descanso encuentra en el Caribe su destino soñado. Entre playas de arena blanca y una cultura vibrante, República Dominicana reafirma su lugar como uno de los preferidos por los argentinos. Pero esta vez, el país propone ir más allá de los clásicos y descubrir una nueva cara del paraíso.

Durante el último año, el flujo de visitantes provenientes del territorio nacional marcó cifras históricas. Se registraron récords en cantidad de pasajeros y se confirmó una tendencia que viene consolidándose en cada temporada: los viajeros buscan experiencias completas, confortables y accesibles.

Desde Piamonte, un operador mayorista con más de 49 años de trayectoria, revelaron algunas claves para aquellos que están planificando unas vacaciones en este lugar. Con salidas desde Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta y Tucumán, la empresa acerca el Caribe a todo el país y ofrece propuestas para el verano y la esperada temporada de carnaval.

De lo clásico a lo nuevo: los lugares para conocer en República Dominicana

Los destinos tradicionales representan un imán para los turistas. En ese sentido, Punta Cana y Bávaro mantienen su encanto con playas interminables, hoteles all inclusive y una variada agenda de actividades acuáticas y recreativas.

Punta Cana (Piamonte)

A pocos kilómetros, Bayahibe conserva su esencia más tranquila. Desde su costa parten excursiones hacia Isla Saona, uno de los lugares más fotografiados del Caribe. Su atmósfera relajada y el contacto con la naturaleza la transforman en una opción ideal para quienes buscan un ritmo pausado sin resignar confort.

Por otro lado, una nueva joya empieza a destacarse entre los paisajes dominicanos. En la costa noreste, Miches emerge como el gran descubrimiento del último tiempo. Rodeado de montañas, selva y playas vírgenes, este rincón ofrece una experiencia distinta, centrada en la sustentabilidad, la exclusividad y el contacto directo con la naturaleza.

Además, su desarrollo hotelero crece a paso firme. Los resorts boutique y los complejos de lujo que se instalaron en la zona redefinen la forma de disfrutar el Caribe: menos masividad, más autenticidad y una atención personalizada. Se perfila como el nuevo tesoro del país, pensado para buscar un entorno sereno sin alejarse de la identidad local.

A raíz de este fenómeno, en Piamonte afirmaron que ya incluyen a Miches en sus paquetes combinados con Punta Cana, Bávaro y Bayahibe. Los programas, de entre 7 y 13 noches, se adaptan a distintos perfiles de viajeros: desde opciones low cost o family plan, hasta alternativas premium con servicios exclusivos.

Semaná (Piamonte)

Cómo planificar el mejor viaje

Reservar con anticipación permite acceder a mejores tarifas y asegurar la disponibilidad en los alojamientos más demandados. Con vuelos directos, idioma compartido y una amplia red de agencias en todo el país, viajar a República Dominicana nunca fue tan sencillo ni tan conveniente, según explicaron desde Piamonte.

Más allá de sus playas, el destino invita a conocer su riqueza cultural y natural. Según el portal oficial GoDominicanRepublic.com, cada región ofrece una propuesta diferente: desde el encanto colonial de Santo Domingo, la aventura en Samaná o los paisajes de montaña en Constanza y Jarabacoa, hasta las playas doradas de Puerto Plata.

Sin dudas, la diversidad convierte a este lugar en una opción atractiva durante todo el año. Por eso, cada temporada suma nuevos motivos para volver. La calidez de su gente, el clima constante y la mejora en la conectividad aérea impulsan un crecimiento sostenido del turismo argentino.

Al mismo tiempo, lo mejor de sus playas tradicionales se integra con destinos emergentes que enriquecen su mapa turístico. Miches se abre paso como la gran novedad, mientras la experiencia en ese territorio sigue reinventándose sin perder su esencia. Así, el país se prepara para volver a ser protagonista del próximo verano argentino, con más razones que nunca para dejarse conquistar por su encanto infinito.

Para más consultas sobre cómo planificar un viaje a República Dominicana con Piamonte, hacer clic acá.

