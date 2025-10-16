In House

Mario Pergolini habló sobre el rol que tendrán la inteligencia artificial y la robótica en la próxima década

En el marco del evento Learning Fest, el conductor y empresario subrayó que el futuro estará marcado por la convivencia entre humanos y nuevas tecnologías e invitó aprovechar las oportunidades que ofrece esta revolución

Guardar
Mario Pergolini participó del Learning
Mario Pergolini participó del Learning Fest y reflexionó sobre el impacto de la tecnología en el aprendizaje (Movistar)

El mundo cambia a una velocidad sin precedentes. La tecnología avanza, las costumbres se transforman y el conocimiento se vuelve un recurso imprescindible para no quedarse atrás. En este escenario, el aprendizaje deja de ser una etapa para convertirse en un proceso permanente y necesario para enfrentar los desafíos de una realidad cada vez más digital.

A esta realidad hizo referencia Mario Pergolini durante su exposición en el Learning Fest, la primera edición de un evento organizado por Movistar Argentina que busca fomentar la innovación y reflexionar sobre el futuro.

El conductor y empresario compartió con el público su visión sobre el impacto de la tecnología, la adaptación de las personas a los nuevos entornos y el valor de la formación constante a lo largo de la vida.

Durante su exposición, Pergolini destacó que esta revolución atraviesa a todas las edades. “Tenemos que entender que si bien existen varias generaciones que convivimos, somos todos una cuando se trata de herramientas digitales”, afirmó el conductor. En ese sentido, subrayó que la clave está en la capacidad de adaptación.

Asimismo, el profesional de los medios reflexionó sobre cómo la tecnología logró modificar hábitos, comportamientos y formas de relacionarse. “Estamos atravesando un cambio, modificando nuestras costumbres y forma de ser. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo fuimos, cómo somos y pensar en cómo vamos a ser”, expresó ante los asistentes.

Más adelante, el conductor de Otro día perdido instó a aprovechar el entorno en constante evolución para animarse a crear cosas distintas. Desde su punto de vista, el progreso acelerado de la ciencia y la tecnología ofrece oportunidades únicas para innovar. En este punto, hizo especial referencia a los avances en inteligencia artificial y robótica, áreas que considera decisivas en la próxima década.

El conductor destacó la importancia
El conductor destacó la importancia de adaptarse a los cambios digitales y aprovechar las oportunidades de la innovación (Movistar)

Se cree que dentro de cinco a diez años habrá tantos robots como hoy celulares”, advirtió. Con esa frase, buscó poner en perspectiva la magnitud del cambio tecnológico que se avecina, y la necesidad de prepararse para convivir con nuevas formas de inteligencia. Para él, el futuro no será solo digital, sino que será profundamente humano en la medida en que las personas sepan usar la tecnología con criterio y empatía.

A lo largo de su charla, insistió en la importancia de aprovechar las herramientas disponibles: “Vivimos una época en la que tenemos más posibilidades que nunca. Hay que capitalizarlas y no perder el tiempo”. A su vez, reveló que no se trata solo de ser operadores de la tecnología, sino de conocer a quién se le habla y para qué sirve lo que se hace.

A modo de conclusión, Pergolini remarcó que el verdadero diferencial radica en la capacidad humana de crear, equivocarse y volver a intentarlo: “Lo que realmente marca la diferencia son las personas que se animan a poner algo de sí. Para destacarse, hay que animarse a fracasar, reinventarse y volver a intentar hasta lograrlo”. Su mensaje final fue una invitación a no desperdiciar el tiempo ni las oportunidades que ofrece esta era de cambios.

Learning Fest: una propuesta para entender el futuro

Organizado por Movistar, el evento reunió durante nueve encuentros a especialistas, referentes y participantes de distintas áreas para compartir experiencias, talleres y charlas abiertas. La iniciativa sirvió para inspirar, conectar y promover una cultura de aprendizaje continuo, tanto entre los colaboradores de la compañía como entre todas las personas interesadas en su crecimiento.

La propuesta se consolidó como un espacio para pensar el futuro desde la curiosidad y la innovación. Porque, como subrayó Pergolini, el conocimiento no tiene fin: es la forma más efectiva de construir el mañana y de ser protagonistas en un mundo donde el cambio ya es la única constante.

Temas Relacionados

Mario PergoliniMovistar

Últimas Noticias

De Doha a Buenos Aires: cómo la literatura une a Qatar y la Argentina

Traducciones, programas de lectura y colaboraciones entre autores fortalecen el puente literario entre ambos países. Un intercambio que celebra la diversidad cultural

De Doha a Buenos Aires:

Comunicar con propósito: el nuevo desafío de marcas, medios y organizaciones

El Consejo Publicitario Argentino presentó CROSSOVER CPA, un espacio de reflexión e intercambio sobre cómo la empatía, la tecnología y la innovación pueden impulsar una industria con impacto real y sentido social

Comunicar con propósito: el nuevo

Día de la Madre: cómo mimar a mamá con un regalo especial

Pani y Natura se unen para crear una experiencia que trasciende lo material: un desayuno que celebra el amor maternal a través del placer, la naturaleza y la atención en cada detalle

Día de la Madre: cómo

Desfile de carrozas, feria de emprendedores y show de Turf: así se vivió la 62ª Fiesta Nacional de la Flor

Miles de asistentes formaron parte de un evento que reunió a expositores, comerciantes y artistas en la localidad bonaerense de Escobar

Desfile de carrozas, feria de

Pampita y Celeste Cid celebraron la llegada de una experiencia inmersiva a un shopping porteño

Entre aromas intensos y actividades personalizadas, Florería Herrera desembarcó en el Alto Palermo con una propuesta que atrajo a reconocidas personalidades argentinas y estará disponible por tiempo limitado

Pampita y Celeste Cid celebraron
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se conocieron los resultados de

Se conocieron los resultados de la autopsia realizada al cuerpo de la joven hallada en un pozo en Chaco

Leonardo Sbaraglia brilla en Madrid con una obra teatral inspirada en cartas de William Faulkner

Asesinaron a un hombre en Chaco durante un enfrentamiento entre bandas que incluyó disparos y bombas molotov

Acusaron a una mujer de matar a su madre y su hermana en Córdoba al provocar un incendio

Imputarán a la ex vicegobernadora de Neuquén por fraude y enriquecimiento ilícito

INFOBAE AMÉRICA
Uruguay legalizó la eutanasia tras

Uruguay legalizó la eutanasia tras la aprobación del proyecto de ley de Muerte Digna en el Senado

Jorge “Tuto” Quiroga cerró su campaña presidencial y pidió a los bolivianos que lo “honren con su voto” el próximo domingo

Sting: “Hay políticos que quieren deshacerse del arte, la educación y la ciencia”

Del sueño americano al desencanto: las cicatrices del Estados Unidos rural

Scott Bessent afirmó que Estados Unidos y Corea del Sur ultiman los detalles para cerrar un acuerdo comercial

TELESHOW
Griselda Siciliani deslumbró con un

Griselda Siciliani deslumbró con un osado look en el programa de Pergolini y adelantó la tercera temporada de Envidiosa

Cacho Deicas contó qué lo motivó a regresar a los escenarios tras sufrir un ACV y cómo sigue su salud

Valentina Cervantes defendió el término “botinera” en MasterChef Celebrity y lloró al hablar de su papá: “Es camionero”

El plato que Maxi López le dedicó a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Ahora le gusta la hamburguesa”

Julieta Ortega y Andrea Rincón sorprendieron al revelar el final de su amistad: “Ella tomó otro camino”