Cómo la banca puede impulsar el modelo de franquicias en la Argentina

El acceso al financiamiento y los servicios digitales aparece como un factor decisivo para quienes apuestan a abrir su propio negocio bajo el sistema de franquicias, en un contexto de evolución del rubro. Qué opciones ofrece el sector bancario local

Banco Macro participó como patrocinador
Banco Macro participó como patrocinador principal en la Expo Franquicias 2025, reforzando su compromiso con el sector (Banco Macro)

El sector bancario desempeña un papel clave en el desarrollo del ecosistema de franquicias, al ofrecer herramientas y financiamiento que facilitan el inicio y la expansión de nuevos proyectos. Para muchos emprendedores, el acceso a soluciones a medida permite transformar ideas de negocio en realidades concretas y sostenibles.

En esa línea, Banco Macro participó como patrocinador principal en la Expo Franquicias 2025, que se realizó los días 11 y 12 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires. En la edición número 30 del encuentro, el Banco orientó su comunicación a los emprendedores que eligen invertir y crear empleo mediante franquicias, destacando su paquete de soluciones para el sector.

“Banco Macro tiene una propuesta superadora e integral para los emprendedores de franquicias. Estamos comprometidos con el impulso del sector ofreciendo soluciones que apoyan a las Pymes y personas que quieren desarrollarse en este modelo de negocio. Brindamos herramientas de financiamiento accesibles y flexibles para cada etapa del proyecto. Somos un aliado estratégico para el sector con soluciones innovadoras y asesoramiento cercano y personalizado”, remarcó Maximiliano Stipcic, gerente Pyme de Banco Macro.

Emprendedores y pymes encuentran en
Emprendedores y pymes encuentran en el Banco macro un aliado clave, con soluciones diseñadas para cada etapa del camino (Banco Macro)

La propuesta central de la entidad se enfoca en el acompañamiento financiero desde el punto de partida del proyecto. En esa línea, financia hasta el 50% de la inversión inicial para abrir una franquicia, simplemente presentando el contrato de marca y el de alquiler, eliminando trabas burocráticas.

Servicios y soluciones para el desarrollo del negocio

El respaldo del banco no se limita a la etapa de apertura. Su oferta para franquiciados abarca créditos flexibles destinados a sostener el capital de trabajo, cubrir la compra de mercadería, financiar reformas de locales, incorporar tecnología o afrontar el pago de sueldos.

En paralelo, pone a disposición un ecosistema de soluciones de cobro para optimizar la operatoria desde el primer día. Las opciones incluyen terminales Payway con mantenimiento bonificado por 15 meses, la posibilidad de ventas en cuotas sin interés con tarjetas Macro y un canal de cobro mediante QR propio, con acreditación inmediata y comisiones bonificadas.

Banco Macro financia hasta el
Banco Macro financia hasta el 50% de la inversión inicial para abrir una franquicia, simplificando requisitos (Banco Macro)

La entidad financiera también ofrece una plataforma digital integral para administrar el negocio. A través de App Macro y Banca Internet Empresas, los franquiciados pueden efectuar pagos de sueldos, abonar a proveedores o servicios, y realizar transferencias sin necesidad de acercarse a una sucursal.

Beneficios para los empleados de franquicias

La propuesta del banco incorpora beneficios diseñados para los empleados de las franquicias:

  • paquetes de productos 100% bonificados
  • adelantos de sueldo a tasa 0%
  • préstamos personales e hipotecarios a tasas preferenciales
  • tarjetas de crédito con beneficios exclusivos

Estos servicios buscan mejorar la experiencia y el bienestar de quienes trabajan en los locales de la red.

Participación activa en Expo Franquicias 2025

La institución instaló un stand donde los oficiales brindaron asesoramiento personalizado a cada visitante interesado en su paquete exclusivo para franquiciados. Durante las jornadas, recibió decenas de consultas tanto de nuevos emprendedores como de quienes ya poseen una franquicia y buscan optimizar su operatoria.

La propuesta de la entidad
La propuesta de la entidad financiera acompaña a los franquiciados con una plataforma digital que permite gestionar pagos, sueldos y transferencias de manera simple y eficiente (Banco Macro)

Al estar presente en la muestra más relevante del rubro, la compañía de servicios financieros profundizó su compromiso con el desarrollo del ecosistema emprendedor. También promovió el contacto directo entre especialistas del banco y el público asistente, facilitando el intercambio de necesidades y soluciones.

Con casi nueve mil colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y 558 puntos de atención en todo el país, Banco Macro mantiene la red de sucursales privadas más extensa de la Argentina. Esta presencia le permite acercar sus servicios a emprendedores y franquiciados en todas las regiones del país acompañando cada etapa del crecimiento.

Para conocer detalles adicionales sobre sus servicios para franquiciados se puede ingresar aquí.

