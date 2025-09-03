Shakira en Buenos Aires: la fecha confirmada y la chance de acceder a entradas VIP

Coppel lleva a sus clientes al show de Shakira en la Argentina (Infobae México)

La expectativa por el regreso de Shakira a Buenos Aires sumó un nuevo capítulo. Coppel anunció una promoción especial en el marco de Electro Fans, que se realizará del 1 al 8 de septiembre.

Con una compra mínima de 300.000 pesos, los clientes podrán participar por dos entradas para el Campo VIP en el show que la artista dará el 8 de diciembre en el estadio de Vélez Sarsfield.

El regreso de Shakira a Buenos Aires

La cantante colombiana confirmó en julio su vuelta al país tras varios años de ausencia. “Muchas gracias por esperarme”, expresó en un mensaje que compartió con sus seguidores. Esta fecha marcará el cierre de la etapa latinoamericana de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

El vínculo de Shakira con el público argentino se remonta a los años noventa, cuando alcanzó popularidad con el álbum ¿Dónde están los ladrones? Desde entonces, realizó múltiples presentaciones en Buenos Aires y en otras provincias. Sus conciertos anteriores tuvieron gran convocatoria en estadios y festivales locales.

En 2018 ofreció su último show en el país, también en Vélez, como parte de la gira El Dorado World Tour. Desde entonces, sus fanáticos aguardaban un regreso que finalmente se concretará en diciembre.

Una trayectoria marcada por la innovación

Shakira es reconocida por su capacidad de reinventarse en cada etapa. Combina ritmos latinos con pop y elementos de la música urbana. Sus discos incluyen éxitos como Pies descalzos, Fijación oral, Sale el sol y El dorado.

En 2024 presentó Las Mujeres Ya No Lloran, su primer trabajo de estudio en siete años. El álbum contiene colaboraciones con artistas como Bizarrap y Karol G, y tuvo gran repercusión en plataformas digitales. Su gira mundial toma el nombre de este lanzamiento y es a la que pueden acceder los que participen del sorteo de Coppel.

Cómo acceder a las entradas VIP

Durante la semana de Electro Fans, entre el 1 y el 8 de septiembre, los clientes que realicen una compra mínima de 300.000 pesos ingresarán automáticamente al sorteo por dos entradas Campo VIP para el recital en Buenos Aires. Cada $300.000 adicionales sumarán más chances.

La promoción incluye beneficios adicionales:

Descuentos de hasta el 45% en diferentes categorías de productos

Opción de pagar en hasta 12 cuotas sin interés con bancos seleccionados

Vigencia en compras presenciales y online en la plataforma de Coppel

No se requieren pasos extra para participar. La chance de ganar se activa al cumplir con el monto mínimo en una sola operación.

La propuesta de Coppel en Argentina

De origen mexicano, esta tienda departamental tiene presencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en Junín, provincia de Buenos Aires. También cuenta con un e-commerce con alcance nacional.

Ofrece productos de primeras marcas en tecnología, indumentaria, calzado, electrodomésticos y hogar. Se distingue por otorgar crédito propio con solo presentar el DNI. Esta modalidad permite a los clientes financiar sus compras en cuotas fijas y sin necesidad de gestiones complejas.

En el mercado argentino, Coppel mantiene un compromiso con el consumidor a través de tres ejes principales: variedad de productos de marcas reconocidas, facilidad de acceso al crédito y opciones de pago en cuotas fijas.

La promoción lanzada en el marco de Electro Fans une el interés por los descuentos con la oportunidad de asistir a uno de los recitales más esperados del año. Para los clientes, implica una doble ventaja: acceder a rebajas importantes y participar en el sorteo de entradas Campo VIP para el regreso de Shakira a la Argentina el 8 de diciembre, en el Estadio Vélez Sarsfield.

Para más información se puede ingresar aquí.