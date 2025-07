“Estoy para que me lleven”: la story que catapultó a una influencer argentina directo a Wimbledon

Constanza Chismechian se sumó a la misión para llegar a Wimbledon de la mano de una marca (Constanza Chismechian)

Dentro de las redes sociales se suele ver a personalidades viajar a grandes eventos como puede ser Wimbledon, uno de los torneos de tenis más importantes del mundo, de la mano de distintas marcas. En el caso de Constanza Chismechian, la influencer no había sido una de ellas en un principio, pero se propuso que la elijan y lo logró.

La joven, que emigró hace un tiempo a España, llevó su lado actoral y su vocación a las redes sociales. Con más de 55 mil seguidores en Instagram y 200 mil en TikTok, se dedica a hacer reír a su público, pero sin dejar de compartir espacios de su vida personal con un tinte humorístico.

Una iniciativa que terminó con final feliz

De cara al Grand Slam del Reino Unido, que en 2025 se disputa del 30 de junio al 13 de julio, Stella Artois anunció que llevaría a varias celebridades a vivir la experiencia en primera persona.

Al escuchar la noticia y sin miedo a nada, Coni no quiso quedarse atrás y comenzó una fuerte campaña en las redes sociales para llegar hasta los oídos de la marca y conseguir un pasaje directo hacia Londres.

En conversación con Infobae, relató: “Cuando me enteré, hice una story diciendo ‘estoy para que me lleven’. La subí y me arrepentí, pensé ‘es muy fondo de olla estar pidiendo un canje’. Me sentí muy expuesta e insegura sobre qué iban a pensar de mí”.

Sin embargo, escuchó el consejo de una amiga que le aseguró que era una buena idea ese contenido. Tras haber tomado la decisión de no borrar la story, se desató una campaña de marketing inesperada que dio con el primer objetivo: que la marca la tenga en la mira.

Con una misión muy clara, Coni hizo un video más largo explicando las razones por las que tenía que estar presente en Wimbledon y les pidió a sus miles de seguidores que la ayudaran arrobando a Stella Artois en los comentarios.

Y fue justamente el apoyo del público el que consiguió provocar una sensación de que, de alguna forma u otra, ella iba a llegar a Londres. “Yo no podía bajarme de ahí”, confesó la influencer.

Tras mucho esfuerzo, dedicación y perseverancia, finalmente Constanza consiguió el tan esperado llamado en el que Stella Artois le confirmó que viajaría a ver el torneo junto a ellos.

“Gracias a la gente, logramos que una marca haga lo que el público quiere. Cuando me dicen ‘lo lograste’, yo digo ‘no, lo logramos’. Hubo un otro que me apoyó, sin mi comunidad no podría conseguirlo: fue un trabajo en equipo. Me parece más loco que se hayan puesto tan contentos por mí que irme a Wimbledon”, admitió Coni.

Comenzar un nuevo recorrido

Su camino como creadora de contenido comenzó tras varios rechazos de parte de la industria. Decidió empezar a usar las redes como una plataforma para poder hacer lo que le gustaba: llegar y conectar con la gente, interpretar personajes y poder actuar sin depender de una institución o de otros.

Utilizar TikTok como un espacio de humor y de difusión de su trabajo no fue fácil en un comienzo. Según relató en conversación con Infobae, las personas que la conocían y encontraban su contenido pensaban “esta chica está chiflada”.

Sin embargo, no permitió que la negatividad se interponga en su proyecto. “Yo sabía que tenía que seguir más allá de todo y no darles entidad a esos comentarios. Empecé a valorar más los mensajes positivos y dejar de lado los negativos”, expresó.

“Encontré en las redes sociales un gran canal de expresión para poder encausar toda esta energía artística que tenía. Expresarme, hablar y reírme de mí misma sin necesidad que una productora me valide”, aseguró.

Desde allí, y con la ayuda incondicional de sus seguidores, comenzó un camino como creadora de contenido que logró llevarla a lugares impensados para ella hace un tiempo. Sin dudas, Wimbledon 2025 es uno de esos sitios que reflejan el éxito de su carrera.