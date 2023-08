Vuelve Juanes a la Argentina y ya se pueden comprar las entradas para su show

El esperado show de Juanes será el 5 de noviembre en el Teatro Gran Rex (Fenix Entertainment)

El artista colombiano, ganador de veintisiete premios Grammy y Latin Grammy a lo largo de su exitosa carrera y que lleva vendidos más de 16 millones de discos a nivel mundial, se presentará el domingo 5 de noviembr en el Teatro Gran Rex, donde donde además de sus temas más emblemáticos ofrecerá canciones de su nuevo álbum Vida Cotidiana.

Con producción de Fénix Entertainment, el show será la oportunidad de los fanáticos argentinos de rememorar los los hits “Me enamora”, “Es por ti”, “Volverte a ver”, “A Dios le pido”, “Fotografía” y “Para tu amor”, y escuchar por primera vez en vivo las nuevas canciones Amores Prohibidos, Cecilia, Gris y Ojala, entre otras.

La venta de entradas ya está disponible en el sitio web de Tu Entrada haciendo click acá.

Además, la parada en la Argentina enmarca su gira 2023, que también lo llevará a recorrer México, España, Francia, Países Bajos, Bélgica, Paraguay, Chile, y Bolivia.

Las entradas para ver a Juanes ya pueden comprarse en el sitio de Tu Entrada (Fenix Entertainment)

De qué se trata Vida Cotidiana

Con la producción del argentino Sebastián Krys, este trabajo es el primer disco de Juanes con canciones originales luego de “Más futuro que pasado”, lanzado en 2019. En el álbum se puede identificar la decisión del artista de regresar a sus raíces rockeras pero fusionarlas con una esencia latina muy marcada.

El álbum Vida Cotidiana fue nominado a cuatro categorías en los Premios Rolling Stone (Fenix Entertainment)

“En un punto, tenía la sensación de que tenía que volver a mi esencia al 100%. El rock siempre fue y será siempre muy importante para mí, pero también lo son todos los sonidos de Colombia y Latinoamérica, la música folk en general. Creo que este álbum tiene estos dos mundos diferentes en uno solo”, aseguró el artista en una entrevista con la revista Rolling Stone.

“Vida Cotidiana” fue nominada en cuatro categorías de los Premios Rolling Stone en español: Artista del Año, Álbum del Año con Vida Cotidiana, y Videoclip del Año con la canción Desaparecida (Juanes y Mabiland) y Solo por ser Indios ( A.N.I.M.A.L y Juanes).

Vida Cotidiana fue compuesto en pandemia (Fenix Entertainment)

Lo curioso es que el álbum fue compuesto durante la pandemia, por lo que las canciones son una reflexión introspectiva sobre la vida, el amor y las relaciones familiares.

“Voy a decir que este es mi mejor álbum en todos los niveles, no solo por las letras, sino también la armonía. Encuentro a este álbum más elevado en términos de progresión, acordes, sonidos, interpretación, todo. Y cuando estaba haciendo este álbum, me dije a mí mismo: ‘no me importan las tendencias o modas, solo quiero hacer música desde mi corazón, desde mi alma. Quiero hacerla a mi manera’. Me siento liberado”, agregó el autor sobre este trabajo.

El video de Vida Cotidiana, que conecta con aquellos padres que luchan con lograr una conexión con sus hijos adolescentes, puede verse haciendo click aquí.