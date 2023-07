Movilidad sustentable: cómo es la renovada propuesta de una automotriz para el campo argentino

Volkswagen está presente en La Rural entre el 20 y el 30 de julio (Volkswagen)

Del 20 al 30 de julio, el barrio porteño de Palermo está viviendo uno de sus eventos más tradicionales en lo que es su edición número 135. Se trata nada menos que de la ExpoRural 2023: el encuentro que reúne a diferentes actores del sector agroindustrial y a la vez cuenta con propuestas para que los chicos disfruten en las vacaciones de invierno.

Una de las empresas presentes en el predio ferial es el Grupo Volkswagen Argentina. Su propuesta cuenta con la exhibición de una amplia gama de vehículos para que la gente los conozca en primera persona, pero también incluye un área de entretenimiento para niños y un espacio dedicado a su servicio de posventa.

Volkswagen vuelve a decir presente en La Rural con su amplia gama de vehículos, un stand ecológico y entretenimiento para los chicos.

Cabe destacar que esta compañía viene demostrando una apuesta por el sector agroindustrial a nivel nacional, la cual se ve reflejada con su nueva participación en este evento, así como lo hace en más ferias relacionadas que tienen lugar en otras provincias.

“Nos emociona estar al lado del campo y porque nos parece que es el motor del país. Para nosotros, ver qué están haciendo otras categorías en términos de inversiones, productos y tecnología nos ayuda a entender qué necesitamos desarrollar para un segmento que consideramos muy importante”, asegura Martín Pepe Sorrondegui, gerente de Ventas de Volkswagen Argentina.

Taos es uno de los vehículos de producción nacional de Volkswagen Argentina (Alejandro Beltrame)

En el espacio de la marca en La Rural se exhibe el Polo Track, el vehículo que viene a ocupar el lugar del Gol Trend: el auto más vendido de la historia en este territorio. Además, la gente puede conocer allí los nuevos Vento GLI y Tiguan Allspace.

Asimismo, Volkswagen participa de la feria con sus modelos de producción nacional, como Taos y Amarok. Particularmente, este último representa a una de cada tres chatas que se comercializan en el país, lo que demuestra su arraigo con el campo argentino.

Martín Pepe Sorrondegui, gerente de Ventas de Volkswagen Argentina: “Nos emociona estar al lado del campo” (Alejandro Beltrame)

“Diría que es nuestra pick-up icónica. La fabricamos en nuestra planta de General Pacheco y viene performando muy bien: ya hemos patentado 14.000 unidades en lo que va de 2023 y la intención es llegar a las 28.000 para fin de año”, explica Sorrondegui.

En lo que respecta a la división de Camiones y Buses, la marca decidió acercar al público nuevamente el vehículo que llegó para revolucionar el transporte de carga: el extrapesado Meteor, que cuenta con un programa de garantía especial de dos años sin límite de kilometraje.

Volkswagen Camiones y Buses está en La Rural con el vehículo con el extrapesado Meteor (Alejandro Beltrame)

La idea es que los chicos que se acerquen a conocer este modelo sean protagonistas de la acción #MeteorExtraDivertido, que consiste en subir una foto a Instagram en la que se etiquete a @vwcamionesbuses para participar por kits que se sortean todos los días.

En materia de posventa, quienes visiten La Rural pueden descubrir la Unidad de Servicio Móvil, un vehículo destinado a dar asistencia a clientes particulares y empresas de flotas Volkswagen que necesitan soluciones a domicilio. Además, está presente la colección de accesorios Lifestyle de la marca. Cada producto posee un código QR visible que brinda acceso a la tienda oficial de Mercado Libre para ser adquirido.

La Unidad de Servicio Móvil es un vehículo destinado a brindar soluciones a domicilio (Alejandro Beltrame)

Un aspecto para destacar también consiste en que toda la propuesta que la empresa presenta en el predio ferial de Palermo está basada en su estrategia Way to Zero, la cual pretende reducir las emisiones de carbono en pos de cuidar el medioambiente.

“Todos nuestros stands son elaborados con madera reciclada y la energía que consumen se obtiene a través de paneles solares. Creemos que la sumatoria de estas pequeñas acciones son capaces de generar resultados grandes”, señala Sorrondegui.

