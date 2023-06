Vaca Muerta: en 2030 se podría producir un millón de barriles, según Galuccio

Miguel Galuccio, CEO de Vista (Vista)

En el marco de un evento organizado por el Centro Argentino de Ingenieros, el fundador y CEO de Vista, Miguel Galuccio, aseguró que de no haber sido por los acuerdos entre las compañías, el Estado nacional y provincial, en conjunto con el tiempo y los consensos, Vaca Muerta no sería hoy una realidad.

“La política y las empresas trabajaron juntos para el mismo lado, permitieron que Vaca Muerta exista, sin dejar a nadie fuera”, aseguró el CEO de Vista.

Por otra parte, las proyecciones que Galuccio presentó dan para 2030, la posibilidad de triplicar la inversión, con posibilidad de aumentar la producción en un 83% y producir un millón de barriles.

“En 2022 ganamos el campeonato del mundo. Todos lo vivimos con una enorme alegría. Para muchos de nosotros hubo otro campeonato en Vaca Muerta. Ese posiblemente no nos llenó el alma, pero nos devolvió la capacidad de soñar. Nos devolvió un potencial de futuro, la posibilidad de ser independientes desde el punto de vista de la energía”, afirmó el ex titular de YPF.

El CEO de Vista, se refirió además al complejo proceso por el cual se desriskea una formación para extraer recursos naturales desde profundidades inimaginables. “Es como subir el Everest por primera vez porque uno no tiene una hoja de ruta, no sabe si la tecnología que tiene va a funcionar o no y si va a llegar”, aseguró Galuccio.

Este proceso requirió traer una tecnología que no existía en el país, ya que en ese entonces no había equipos de perforación para pozos laterales, ni horse power de estimulación hidráulica que permitan perforar tres pozos, en simultáneo, además de la falta de licencias y de marco legal.

“El marco legal se consiguió con mucha grandeza de provincia y Nación, conjugando los intereses de un país para lograr enviar en 2014 una ley para traer inversores porque no teníamos plata para hacerlo. Ahí logramos tener el primer impulso”, detalló el CEO de Vista.

Además, en su disertación, Galuccio no dudo en reconocer que fue un trabajo de todos los actores, reafirmando que todo lo logrado para que Vaca Muerta sea lo que es hoy requirió de un acuerdo muy general. “Como sociedad hemos hecho un montón de cosas mal. Pero también hemos hecho cosas increíblemente bien y esta es una. Es una de las cuales nos tenemos que sentir orgullosos”, afirmó.

Por otra parte, destacó que muchas compañías, que hoy siguen de pie, fueron apoyando el proceso, para transformar el recurso en reserva y demostrar que el yacimiento era económicamente explotable. “Como equipo tuvimos que pasar muchos hitos que hicieron que estemos donde estamos hoy”, aseguró el empresario.

La historia

“En 2012 teníamos un recurso que no sabíamos si económicamente era explotable. Había largas filas en las estaciones de servicio para cargar nafta porque no teníamos suficiente petróleo liviano y las refinerías estaban configuradas para un mix que se había roto”, relató el CEO de Vista.

Repasando lo que observó cuando llegó a la gestión recordó que si nadie hacía nada, el futuro era que el país tuviera hoy casi la mitad de producción, por lo que desde que se comenzó a desarrollar Vaca Muerta hasta hoy, de la base del petróleo convencional se ha perdido el 41%.

Pero fue este yacimiento el que, no sólo compensó esa baja, sino que ahora la Argentina dispone de 25 billones de dólares invertidos y 2000 pozos perforados.

Por otro lado, destacó el plan que llevó adelante al poco tiempo de haber comenzado su gestión en YPF, que le permitió al país, pasar de cero a 300.000 barriles de petróleo por día y a generar una plataforma de exportación.

“Hoy el país tiene una plataforma de exportación de alrededor de 150.000 barriles. Los volúmenes de gas de Vaca muerta y la conexión de los dos tramos del gasoducto Néstor Kirchner nos permitirán ser casi autosuficientes en gas y también tener una planta de licuefacción para exportar al mundo”, afirmó Miguel Galuccio al cerrar su disertación.