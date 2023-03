Cortes de luz: cuál es el proceso para mantener encendidos los equipos electrónicos

Los UPS distribuyen la energía suficiente que necesita cada equipo para funcionar (APC by Schneider Electric)

Los cortes de luz representan una de las principales consecuencias generadas por la ola de calor de marzo 2023 en la Argentina. En este contexto, en comparación con el apagón que hubo en junio de 2022, se detectó un crecimiento del 33% en la cantidad de personas que utilizan UPS, según revela APC by Schneider Electric, fabricante de estos productos.

Se trata de una tecnología que lleva ese nombre por las siglas de Uninterruptible Power Supply, que en castellano significa fuente de alimentación ininterrumpible. Justamente, su misión consiste en que los distintos equipos que están enchufados continúen funcionando, a pesar de las interrupciones que puede sufrir el suministro energético.

Según explican desde APC by Schneider Electric, una compañía presente en todas las provincias del país, estos dispositivos trabajan como baterías que alimentan a cualquier equipo electrónico frente a los cortes de luz para que sigan prendidos. Hay alternativas para todos los tamaños y necesidades. Por eso, se adaptan a grandes empresas, industrias, oficinas y hogares.

“Todos los años crece el uso de UPS, pero después del apagón masivo de junio del año pasado notamos que han aumentado muchísimo las consultas de personas, freelancers y pymes que mostraron su preocupación por encontrar una solución al tema”, afirma David Barraza, Sales Manager para la Argentina, Paraguay y Uruguay en APC by Schneider Electric.

Asimismo, el ejecutivo indica que las personas y las empresas tienen más consciencia sobre el costo que tiene hoy detener el uso de dispositivos mientras trabajan, estudian o se entretienen. Un corte de luz puede causar pérdidas de tiempo y dinero, lo cual también repercute en el estado de ánimo.

Con lo cual, estos productos se posicionan como una solución para optimizar el consumo y lograr un impacto positivo en el desarrollo de actividades cada vez más sustentables. De acuerdo con lo que señala Barraza, se trata de cuidar los equipos, el consumo y el planeta.

Incluso, los técnicos electrónicos de APC by Schneider Electric sostienen que cualquier aparato electrónico sufre más de lo pensado con las interrupciones. Esto no solo aplica para los apagones: existen muchos cambios de tensión de la red o microcortes que parecen imperceptibles, pero no lo son.

Frente a esta problemática, es posible mencionar que además de entregar autonomía por un tiempo a los dispositivos y evitar interrupciones, los UPS cumplen un rol clave contra estos daños hormiga, ya que estabilizan la energía para brindarle a cada equipo lo que necesita para funcionar. De esta forma, también alargan su vida útil.

Otra ventaja que otorgan estos productos tiene que ver con la reducción del consumo a partir de una distribución eficiente, lo cual a la vez representa un beneficio para el planeta y para achicar los costos que los hogares y las empresas deben afrontar.

Por otro lado, al momento de elegir el UPS adecuado, resulta fundamental poner especial atención en algunos elementos como el tiempo de autonomía que ofrece, el modelo y la cantidad de equipos que se conectarán a la unidad.

“Son fáciles de instalar: tienen un diseño compacto y algunos vienen con luces led que indican su estado”, explica Ezequiel Copsel, quien trabaja como director de Oportutek, distribuidor oficial de APC by Schneider Electric en Argentina.

No obstante, el ejecutivo agrega que como la autonomía depende de la cantidad y el consumo de los equipos que se conecten en los UPS, siempre es recomendable que un asesor ayude al cliente a elegir el modelo adecuado.

