Producción agrícola: los secretos del éxito en la zona más triguera del país

Con la conducción del influencer Estanislao Montiel, la miniserie muestra el trabajo de los distintos distribuidores de YPF Agro (Crédito: YPF Agro)

Uno de los aspectos característicos del sur de la provincia de Buenos Aires es la producción de trigo. Con Tandil como epicentro, esta parte del país ha logrado posicionarse históricamente como el sitio con los rendimientos más altos en la Argentina.

El trabajo que se realiza en esta región se dio a conocer en el nuevo episodio de la miniserie Recorriendo YPF Agro. De la mano del influencer especializado en agro Estanislao Montiel, la compañía estatal mostró las principales tareas de Petrotandil, uno de sus distribuidores que se desempeña como multiplicador de semillas Illinois desde hace dos años y lleva a cabo tareas de desarrollo adaptadas a la zona.

Alfredo Gagetti, responsable de esta empresa bonaerense, participó del programa y reveló allí que su objetivo consiste en brindar una oferta integral de soluciones que comienzan en la elección de la semilla y van hasta la protección y la nutrición de los cultivos.

El profesional, además, sostuvo que este trabajo representa una etapa más de la evolución del distribuidor, que intenta brindar siempre los últimos servicios, así como lo hacía con los combustibles y lubricantes de YPF, hasta que comenzó a incorporar todo lo vinculado al agro hace algunos años.

Por su parte, Cristian Marguerite, ingeniero agrónomo de Petrotandil, fue convocado para brindar su opinión desde un punto de vista técnico: reveló que la empresa posee mucha información para posicionar cada material de Illinois en donde corresponde. Para eso, también lleva a cabo ensayos con los propios productores.

Este profesional explica que el trabajo que realiza la organización consiste en multiplicar a campo la semilla original que les provee Illinois y así obtener una de primera multiplicación, que es la que luego compra el productor para usar en su lote.

IS Canario es una variedad de Illinois que Petrotandil lanzará próximamente (Crédito: YPF Agro)

Uno de los clientes de Petrotandil es Javier Ciccimarra, quien lleva casi cinco años haciendo ensayos de trigo y maíz con el equipo de YPF. “Es un gran beneficio para nosotros, porque al hacer los ensayos en el campo tenemos números reales de nuestra situación y potencial”, afirma.

En esta campaña 2022/23, esta empresa bonaerense llevó a cabo una prueba con las tres variedades de Illinois que tiene actualmente en su portfolio: IS Tero, IS Tordo e IS Hornero. Además, sumó un material que será el próximo lanzamiento: IS Canario, que saldrá a la luz en el ciclo siguiente.

Este año, Petrotandil se enfocó en realizar un ensayo simple que arroje datos sobre densidad óptima de siembra: buscó determinar con qué cantidad de semilla por hectárea, con este manejo agronómico, es posible obtener el mayor beneficio.

Según menciona Marguerite, el portfolio de trigo de Illinois tiene variedades que se adaptan perfectamente a esta zona y la oferta de la empresa incluye materiales que tienen altísimo potencial de rendimiento y buen perfil sanitario. Asimismo, destaca la búsqueda de la obtención del mejor rendimiento a través de la densidad y la fertilización.

Todas las variedades se pueden comprar por Sembrá Evolución: un sistema de comercialización de semillas autógamas que le brinda al productor un acceso permanente, y con importantes beneficios, a los últimos avances en genética y biotecnología.

Como distribuidor, Petrotandil trabaja con un enfoque basado en generar información clave para tomar mejores decisiones y aprovechar a fondo los productos y servicios que ofrece: “Nuestro rol y nuestro desafío es ser un proveedor de soluciones integrales para los clientes”, afirma Margueritte.

En pos de cumplir este objetivo, la compañía ofrece un acompañamiento permanente en el seguimiento de los lotes. De esta forma, puede comprobar cómo se comportan las variedades y los híbridos para ir ajustando las recomendaciones.

Quienes deseen ver el capítulo de Recorriendo YPF Agro pueden hacer clic acá para acceder al canal de la empresa.