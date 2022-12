Innovación en el mercado de bebidas: así es el nuevo producto color rubí y sabor original

Grolsch es una cerveza de cuerpo robusto, con mucho sabor y color rubí (Crédito: Prensa Grolsch)

Esta nueva propuesta se incorpora a la familia de Grolsh, junto a la icónica Pilsner, para innovar el portfolio de productos en venta en Argentina. El nuevo lanzamiento responde a los valores de marca enraizados en su identidad: inspiración, innovación y creatividad.

La nueva variedad Grolsch Red Ale es una cerveza de cuerpo robusto, con mucho sabor y un color rubí distintivo. De este modo, nació de la búsqueda por brindar una alternativa diferente para sus consumidores, pero manteniendo su característico doble lúpulo y la calidad de una cerveza de excelencia.

“Grolsch se define como una marca que inspira, fomenta la creatividad e innovación como un valor esencial para el progreso. Por eso, traemos al país un nuevo lanzamiento para disfrutar de una cerveza auténtica y natural, manteniendo su frescura y sabor único que hace que la gente la elija desde hace años”, manifestó Diego González Puig, brand manager de Grolsch.

La nueva Red Ale es reconocida como “la auténtica roja” (Crédito: Prensa Grolsch)

Con un sabor singular, esta nueva bebida se destaca por su delicada dulzura, con toques de caramelos y sabores tostados. La nueva receta es full bodied, tiene más cuerpo y más sabor. Es reconocida como “la auténtica roja”, su ligero color rojizo se debe al tostado de la cebada, además de la malta.

De calidad premium, como lo es también la clásica Pilsner de Grolsch, Red Ale complementa la propuesta de la compañía en el país con sabores únicos, propuestas innovadoras y opciones para todos los gustos. Tiene una graduación alcohólica de 5,2% y un amargor IBU de 26.

Los productos Grolsch buscan ser disruptivos y originales. Una de sus características más distintivas es que sus ingredientes son 100% naturales: tienen doble lúpulo y 100% malta, no tiene aditivos, ni conservantes agregados. Si bien Red Ale, como la mayoría de las cervezas en todo el mundo, no es apta para celíacos ya que se elabora con cebada malteada, sí es vegana ya que está se produce totalmente con productos de origen no animal.

Grolsch es una cerveza holandesa creada en 1615, por lo que lleva en su ADN una herencia de más de 400 años de historia. Su legendaria tradición se basa en saber que hay cosas que se deben mantener igual, pero que también hay otras tantas que deben hacerse de manera no convencional y, de este modo, conservar su singularidad.

La Red Ale se suma al portfolio de Grolsch (Crédito: Prensa Grolsch)

Parte fundamental de su identidad es su icónica botella, con relieve, forma y cierre SwingTop, que generan un aspecto distintivo y premium. En tal sentido y por toda su performance visual, Grolsch es una cerveza vinculada al arte, desde la música hasta el cine. Vendida en más de 50 países, se pueden seguir sus novedades en las redes sociales de la marca.

Como marca trabaja activamente para transmitir la importancia del consumo responsable de bebidas con alcohol. En Argentina, Grolsch se produce en la planta que CCU posee en Luján, provincia de Buenos Aires. La nueva variedad Red Ale ya se encuentra disponible en los principales supermercados del país, almacenes y en el canal de venta online La Barra , en formato lata 473cc.

Grolsch llegó en 2019 a CCU, una de las compañías de bebidas más importantes del país. CCU Argentina emplea a más de 1.800 personas sólo de manera directa; posee cinco plantas industriales; seis centros de distribución propios y trabaja con una red de más de 170 distribuidores.