Elecciones Políticas 2022

La Embajada de Italia recuerda que, respetando plenamente el derecho a la información, las comunicaciones correctas sobre cómo votar en las elecciones para la renovación del Parlamento italiano son exclusivamente las que se encuentran en los avisos oficiales de la Embajada y de los Consulados de Italia en Argentina, en la prensa, en las páginas web y en las redes sociales. Para ejercer correctamente el derecho de sufragio, es imprescindible remitirse a estas comunicaciones oficiales y a las instrucciones contenidas en los sobres enviados a los votantes.

L’Ambasciata d’Italia ricorda che, pur nel pieno rispetto del diritto all’informazione, le corrette comunicazioni circa le modalita’ di esercizio del voto in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano sono esclusivamente quelle reperibili nelle informative isitizionali dell’Ambasciata e dei Consolati italiani in Argentina, su organi di stampa, siti web e social. Per esercitare correttamente il diritto al suffragio e’ indispensabile fare riferimento a tali comunicazioni ufficiali ed alle istruzioni contenute nei plichi inviati agli elettori.