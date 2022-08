Make Up Squad Show: cómo fue el evento interactivo de maquillaje

Rita Martínez, David Dagliano, Natalia Penotti y Yésica Peralta, miembros del Make Up Squad de Lancôme.

El abogado Edward Packard registró y publicó en Nueva York en 1979, el primer volumen de Elige tu propia aventura, una colección de libros con un concepto muy simple: brindarle al lector la posibilidad de tomar decisiones que le permitieran definir el destino de los personajes. Esta dinámica, que fue profundamente innovadora para la época, se convirtió, con el pasar de los años, en la norma del mundo del entretenimiento a través de las redes sociales, los videojuegos e incluso algunas películas y series.

La previa del show interactivo de Lancôme conducido por Luli Fernández y María Emilia Iovanetti, formadora de L’Oréal Luxe.

Sin embargo, algunos formatos, como lo hizo en un principio el ideado por Packard, siguen tomándonos por sorpresa. Tal es el caso del Lancôme Make Up Squad Show, un evento interactivo celebrado por la marca francesa de ultra lujo en el que los espectadores, usando un pequeño control remoto, podían votar y elegir en vivo y en directo el maquillaje de una modelo. Como si los juegos de estilismo online que ganaron popularidad en los dos mil y Click: Perdiendo el control, se hubieran unido para crear una experiencia que combina el make up, lo lúdico y un dejo de ciencia ficción.

Cale Ruggeri y Agustina Cherri luciendo sus embarazos en el Make Up Squad Show de Lancôme.

El encuentro se celebró el pasado martes 23 de agosto, casi al caer la noche, en el barrio porteño de Palermo. En el evento participaron influencers, clientes VIP de la marca y celebrities entre las cuales se encontraban Agustina Cherri y Cale Ruggeri, ambas mostrando sus panzas de embarazadas, y todos fueron automáticamente envueltos en un clima de celebración y opulencia al llegar. Abundantes bouquets florales en cada esquina, copas de champagne tintineado y una estética Art Deco del siglo XXI, con el negro y el metal como paleta dominante, parecía que los roaring 20s estaban ocurriendo una vez más.

Conducido por Luli Fernández, quien fue host de la noche junto a María Emilia Iovanetti, formadora de L’Oréal Luxe, el show de maquillaje estuvo en manos de los miembros del Make Up Squad de Lancôme, un grupo de expertos de todo el país que, de ahora en más, estará presente en todos los eventos de la marca. El show, que giró en torno al look de la modelo, estuvo a cargo de David Dagliano y que realizó, a pedido del público, un look “glowy skin” de apariencia luminosa y etérea. Empleó el sérum Advanced Génifique y la nueva base Teint Idôle Ultra Wear Care & Glow, que tiene el objetivo de brindar un “glow real” combinando maquillaje y skincare en un solo producto.

Protagonistas de una noche única.

El countouring y las correcciones fueron realizadas por Yésica Peralta con el concealer Effacernes, el blush Subtil y el Teint Idôle Ultra Wear Stick Contour. Para los ojos, ejecutados por Natalia Penotti, se utilizó la sombra plateada de la paleta Hypnôse Palette Smokey Chic con el fijador Fix It Forget It para realizar un graphic liner y se resaltó aún más la mirada con la máscara de pestañas Hypnôse. Por último, con la técnica de Rita Martínez, el look concluyó con unos labios rojos mate, hidratados primero con L’Absolu Rouge La Base 00, y luego definidos y rellenados con Le Lip Liner y L’Absolu Rouge 505.

Si hubiera que reducirlo a sus elementos esenciales, la preeminencia del brillo y un mensaje de empoderamiento fueron las claves del evento, que se vieron encarnadas en la estrella de la noche: la base de maquillaje Teint Idôle Ultra Wear Care & Glow. Compuesta por un 82% de sérum con ácido hialurónico hidratante y ácido mandélico suavizante y con el agregado de protección solar SPF 25, la TIUW Care & Glow cuenta con una tecnología neo-glow que le da a la piel un brillo saludable y natural por 24 horas, sin transferirse, desvanecerse ni asentarse en líneas finas.

Luli Fernández, host del evento, radiante en el escenario.

Desde la intimidad del boudoir a un escenario, el mismo recorrido que hicieron las mujeres de los años ‘20 que tomaron las calles y salieron del hogar, una consigna de libertad, de ligereza y de librarse a los designios del azar impregnó el aire del evento. Es para este estilo de vida, dinámico e inesperado, que nació la nueva Teint Idôle Ultra Wear Care & Glow. Creada para todo tipo de piel, incluidas pieles secas y sensibles; para distintos tonos, ya que sus 10 versiones son combinables; y para todos los estilos de vida porque se mantiene fresca y radiante todo el día.

