Un nuevo modelo renovado de camioneta se abre camino en el campo argentino

Las automotrices en la Rural de Palermo (Crédito: Nissan)

El campo no se queda quieto, avanza y se mueve a gran velocidad aún cuando el paisaje muchas veces no lo demuestre. El productor agropecuario sabe que es el mismo campo el que le demanda estar activo, atento a variables y contratiempos, buscando cómo mejorar la productividad de sus lotes. Para eso necesita herramientas óptimas que le permitan mejorar su rendimiento año a año. Y en un país de extensas dimensiones con una geografía muy variada, muchas veces se hace difícil el acceso a los caminos, por lo que un vehículo adecuado para trasladarse en distintos territorios hace la diferencia.

El modelo de la pick up insignia de Nissan que llegó este año, lo hizo con un diseño renovado -exclusivo de la familia de pickups nipona- y un nivel de tecnología que la transforma en la Frontier más avanzada de la historia. Este rodado, aseguran en la empresa, es ideal no solo para el productor agropecuario, si no también para los amantes de aventuras extremas que desean escapar de la rutina diaria. Es por eso que su presencia en la Exposición Rural de Palermo, genera una gran atracción.

La empresa de origen japonés se presenta en la gran fiesta del campo en la ciudad con un innovador espacio inspirado en la cultura donde nació. En la muestra, la protagonista de este evento es la nueva Nissan Frontier, en todas sus versiones, para que los interesados puedan conocer todo acerca del último lanzamiento de la compañía a nivel local. Además, está exhibido el Nissan LEAF, el vehículo de pasajeros 100% eléctrico. Los visitantes podrán conocer todos sus detalles y tener contacto directo con la visión Nissan Intelligent Mobility que tiene como objetivo transformar la manera en que los vehículos son conducidos, impulsados e integrados en la sociedad para apuntar a un futuro cero emisiones y cero fatalidades.

La nueva Nissan Frontier presenta un diseño exterior totalmente nuevo y suma tecnología y robustez. Además, se encuentra equipada con 6 airbags, frenos a disco y control crucero en todas sus versiones, y presenta un diseño exterior renovado en su frente y caja, que crece en altura, con más volumen que en su versión anterior. Y cuenta con una nueva parrilla y faros led. En cuanto a la tecnología, dentro del marco de Nissan Intelligent Mobility, suma una serie de alertas y asistencias exclusivas para adaptar mejor la conducción a los diferentes terrenos y usos. Con respecto a robustez, la pickup continua equipada con su confiable y versátil motor 2.3 con opciones Turbo y Bi turbo y su chasis fue nuevamente reforzado para brindar más seguridad y confiabilidad en usos más severos.

Nissan renueva su vínculo con el sector agroindustrial al lanzar sus novedades (Crédito: Nissan)

“La presencia de la compañía en la Exposición Rural de Palermo es otra excelente ocasión para generar un acercamiento entre nuestra pickup Nissan Frontier con el público interesado en este tipo de vehículos, y muy especialmente con el sector agroindustrial que ocupa un rol muy importante para nosotros”, dijo Pablo Roca, director de Marketing de Nissan Argentina. Hasta el 31 de Julio, todas aquellas personas que se acerquen al stand podrán realizar test drives de la nueva Nissan, experimentando al máximo la emoción de conducir la nueva versión de la pickup insignia que la empresa produce en Fábrica Santa Isabel, Córdoba. En el exterior de la Expo, se exhibirán las versiones S y XE, ambas equipadas con algunos de sus accesorios para poder conocerlos en detalle.

Actividades

Una pista Scalextric diseñada exclusivamente para la ocasión, con los característicos y variados terrenos de la Argentina, será una de las atracciones para conocer la nueva versión de la pickup de una forma diferente y muy divertida en la Rural. Al mismo tiempo, 2 juegos interactivos tendrán el objetivo de informar sobre los accesorios originales de la nueva Nissan Frontier y de la red de concesionarios en todo el país.

Nissan Argentina se convirtió en terminal automotriz en 2017, con la intención de llevar adelante un proyecto industrial para la fabricación de su pick up Nissan Frontier. La producción nacional comenzó en agosto del 2018 en Fábrica Santa Isabel, provincia de Córdoba, y a tan sólo 2 meses de iniciada la producción comenzó la exportación al mercado de Brasil. De esta manera, Argentina se une a la red global de centros de producción para la Nissan Frontier que incluye plantas en China, Tailandia y México.