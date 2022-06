Mundo digital: cómo es vivir en las redes sociales con 22 años

(Crédito: Prensa Romero)

La incursión de las redes sociales data de fines de la década del ´90, pero no fue hasta la expansión y acceso a los smartphones que estas no se globalizaron en el mundo, cruzando fronteras y brindando nuevas posibilidades que antes no existían.

Con ese proceso llegó el concepto del influencer, entendido como aquellos que pueden influenciar un público determinado a través de las redes y que, en muchos casos, creó nuevas oportunidades para los jóvenes.

Un caso de estos es el del argentino Fran Romero, quien comenzó con apenas 15 años, cuando dio sus primeros pasos compartiendo los hoy tan populares “memes”.

“Creo que me consideran pionero porque en su momento fui el primero en empezar a monetizar Twitter y fui entrelazando todo a pesar de mi edad”, mencionó Romero.

Poco a poco fue cosechando seguidores y su nombre comenzó a ser tendencia. Hoy, con más de 139 mil seguidores en Instagram, distintas marcas se interesan en su perfil.

“Twitter fue lo que me cambió la vida. Aprendí cómo se manejaban el tema de ‘pegar’ tweets, hacerlos virales y demás. Mis publicaciones comenzaron a volar, todos las compartían y les ponían ‘me gusta’ y así logré tener muchos seguidores”, explicó Romero y agregó: “En su momento, todo eso me dio ventajas. Con 15/16 años era un montón para mí porque ‘de la nada’ ganaba plata, lograba canjes o regalos de distintos lados y hasta me llamaron para salir en televisión”.

Con el paso del tiempo Romero comenzó a interesarse por otra red social a la cual el público le estaba prestando mucha atención y que poco a poco iba creciendo: Instagram. Poco a poco fue migrando a sus seguidores para obtener los mismos resultados que antes mantenía en Twitter.

“Al principio no se veía cómo monetizar esa red, solo se subían fotos y nada más”, dijo el influencer y aseguró que le llevó un tiempo importante adaptarse al cambio y pensar en distintas estrategias para vincular marcas.

Pero una cosa es ser exitoso a los 30 o 40 años con un proyecto determinado, y otra muy distinta es conseguir repercusiones con menos de 20 años, cuando no se tiene la experiencia necesaria para manejar la imagen pública.

“El camino para llegar a todo esto fue duro. Como en todo negocio, siempre está la gente buena como la gente mala y lastimosamente toca cruzarnos con esas personas. De todos modos, me enfoqué en los proyectos que siempre tuve y seguí. Internet es un lugar donde se puede hacer mucho dinero si uno se lo dispone y ver los resultados a uno lo potencia más”, indicó.

Su actividad en las redes sociales lo llevaron a tomar la decisión, cuando terminó el colegio secundario, de no continuar una carrera universitaria sino invertir su tiempo en las redes, con el objetivo de generar ingresos que le permitan poder vivir de lo que apasiona.

Hoy en día Fran tiene 22 años y un futuro prometedor dedicado al mundo digital, ya que es la cabeza de “Influencia INC”, su empresa en pleno desarrollo en la que se desenvuelve junto a otros dos jóvenes más, Gonzalo Goette y Tomas Oranges.

El trabajo de la empresa consiste en armar la imagen de una marca o figura pública y potenciarla mediante campañas publicitarias y diferentes estrategias de marketing.

“Un trabajo como el que realizamos nosotros hoy en día, puede valer entre 300 a 700 dólares aproximadamente”, calculó Romero, además de afirmar que “cualquier usuario puede presentarse o solicitar los servicios y nosotros elevar sus redes dependiendo de su nicho o interés”.

En este sentido, Fran compartió una serie de tips, según su criterio y experiencia, para usar correctamente las redes sociales.

Entre ellos se destacan subir constantemente contenido a las historias temporales, que la foto de perfil tenga buena calidad, descripción del perfil sencilla y prolija, darle importancia a las historias destacadas, no abusar de los hashtag (#) y no perder el tiempo con personas que critican todo.

“Todos pueden llegar a ser un influencer. Es clave la originalidad, el carisma, presentar cosas nuevas, enseñar o tener algo que no todos tengan. Con imaginación, actitud y perseverancia todo se puede lograr”, finalizó.

